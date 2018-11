Syriske medier: Over 100 civile er ramt af giftgasangreb i Aleppo Civile bliver behandlet for vejrtrækningsproblemer og sløret syn på hospital i Aleppo efter formodet angreb.

107 civile er lørdag blevet behandlet på hospitalet efter et formodet giftgasangreb i syriske Aleppo, beretter det syriske statsmedie Sana.

Ifølge syriske statsmedier er det oprørsgrupper, der står bag angrebet i den regeringskontrollerede by i det nordlige Syrien.

De fleste af dem, der måtte behandles, havde vejrtrækningsproblemer og sløret syn. Det fortæller læger til statsligt tv.

En læge oplyser, at to personer - herunder et barn - er i kritisk tilstand.

Tv-billeder viser læger og sygeplejersker, der hjælper civile mænd og kvinder, som ligger i hospitalssenge.

Direktøren for Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, Rami Abdulrahman, fortæller, at der var en stærk lugt af gas i Aleppo, efter at flere projektiler var blevet affyret.

Oprørskommandanter og personer fra oppositionen afviser udmeldingerne fra regeringen og nægter at have brugt giftgas i Aleppo.

Oprørerne beskylder den syriske regering for at forsøge at undergrave en eksisterende våbenhvile og politiske forhandlinger.

Klorin kan være anvendt under angrebet

Tidligere lørdag blev mindst syv civile dræbt i et regeringsangreb mod et oprørskontrolleret område i Idlib-provinsen.

I Aleppo besøgte den lokale guvernør, Hussein Diab, de tilskadekomne på hospitalet.

Han fortæller til statsligt tv, at 41 mennesker er indlagt og beskylder oprørere for at stå bag angrebet.

Senere har de syriske sundhedsmyndigheder opjusteret antallet af sårede til 50. Søndag skriver statsmediet Sana ifølge nyhedsbureauet AFP, at det er vokset til 107, der har vejrtrækningsproblemer.

Ifølge myndighederne er der tegn på, at der er anvendt klorin under angrebet.

Projektilerne landede i kvarteret al-Khalidiya, og på grund af vind spredte gassen sig hurtigt. Det fortæller Aleppos politichef, Essam al-Shali, til statsligt tv.

En af de tilskadekomne fortæller, at en dårlig lugt spredte sig, efter projektilerne havde ramt.

»I denne her by er vi ofte udsat for missilangreb, men dette er første gang, at vi har lugtet sådan en lugt, siger personen uden at oplyse sit navn.

Statsligt tv rapporterer, at regeringsstyrker gengældte angrebet og ramte kilden bag. Dog uden at give yderligere oplysninger.

