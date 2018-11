Stammefolk dræbte missionær: Politiet må ikke gå i land på isoleret ø, men spejder efter lig begravet på strand Mere end en uge efter mystisk stamme skød ung amerikanere med pile forsøger indisk politi at håndtere et drab uden lig begået på et gerningssted, betjentene ikke må betræde.

Politiet på den indiske øgruppe Andamanerne er kommet på en næsten umulig opgave, efter en isoleret stamme sidste weekend dræbte en amerikansk missionær.

Opklaringen af drabet er vanskelig, fordi myndighederne ikke kan komme i land på den lille ø North Sentinel Island, hvor den 26-årige John Allen Chau mistede livet.

Stammen har levet på øen i mindst 30.000 år og har ingen kontakt med omverdenen, og for at beskytte øboerne har Indien siden 1996 forbudt alle udefra at gå i land på øen.

Dependra Pathak, der er politidirektør på Andamanerne, siger til den britiske avis The Guardian, at hans betjente har nærmet sig øen flere gange, siden lokale fiskere så stammefolket dræbe amerikaneren og begrave ham på stranden:

»Det er helt sikkert den mest specielle sag i min karriere«, siger Dependra Pathak, som fortæller avisen, at han fredag havde politifolk tæt på øen i en båd sammen med en af de lokale fiskere, der sejlede John Allen Chau ud til øen.

»Vi har identificeret stedet, hvor det skete og tegnede en skitse over området. Det er nødvendigt for at kunne komme i gang med en efterforskning. Vi holdt øje med stedet i tre timer og så fem-seks sentinelesere, der bevægede sig rundt på stranden. De var bevæbnet med bue og pil og kiggede ud over vandet, de var meget på vagt«.

Stammefolk har gjort det før

Dependra Pathak siger til The Guardian, at politiet får hjælp af antropologer, der har studeret stammen, før der blev udstedt et forbud mod at sejle til øen. Betjentene kigger også på det seneste sammenstød mellem stammefolkene og verden uden for øen.

I 2006 gik to indiske fiskeres båd på grund på North Sentinel Island, og de blev med det samme dræbt af øboerne, som begravede dem i sandet:

»Og der har vi fået informationer om, at de fem-syv dage efter gravede ligene op igen og hang dem op i bambuspæle med ansigterne ud mod havet«, fortæller politidirektøren, som nu overvejer, om politiet skal forsøge at hente den dræbte missionær, hvis det samme sker igen.

Men han erkender, at sagen er svær at håndtere, fordi de indiske myndigheder har givet de isolerede stammesamfund på Andamanerne en helt særlig status:

»Ifølge loven må ingen gå i land på øerne, heller ikke politiet. Og vi har et ansvar og en forpligtelse til at håndtere denne sag med stor følsomhed. Det er en meget lille gruppe mennesker på et lille sted, de har deres egen samfund og deres eget verdensbillede. Vi kan ikke bare komme brasende og skabe en konfrontation«, siger Dependra Pathak.

Ville kristne øboere

Dermwed er det stadig uklart, om nogen vil blive draget til ansvar for drabet på den unge amerikaner.

Politiet mener, at Chau gik i land på jungleøen for at omvende indbyggerne til kristendommen. Inden han padlede ind på stranden i en kajak, gav han et brev til de fiskere, der havde sejlet ham tæt på øen og gav dem besked om at åbne det, hvis han ikke kom tilbage.