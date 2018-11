Mindst 20 politifolk meldes dræbt i Taleban-angreb i Afghanistan

Mindst 20 politibetjente er blevet dræbt i et bagholdsangreb udført af Taleban-krigere mod en politikonvoj i Afghanistan.

Angrebet skete i den vestlige provins Farah.

Det oplyser medlem af Farahs provinsråd Dadullah Qaneh mandag morgen.

Han oplyser videre, at fire andre politifolk, herunder vicepolitichefen i Farah, blev såret i angrebet. Det fandt sted søndag eftermiddag nær distriktet Lash wa Juwayn.

Et andet rådsmedlem, Abdul Samad Salehi, fortæller, at konvojen blev angrebet, da den var på vej til Lash wa Juwayn. Her skulle distriktets nyudnævnte politichef præsenteres.

Rådsmedlem Dadullah Qaneh fortæller, at den nyudnævnte politichef er blandt de dræbte.

Den militante organisation Taleban, der i løbet af de seneste år har taget kontrol over næsten halvdelen af Afghanistan, har taget skylden for angrebet.

Søndagens angreb er det seneste i rækken af flere Taleban-angreb rettet mod afghanske militær- og sikkerhedsstyrker på tværs af landet

ritzau