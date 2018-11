Mens de skændes om krisen i Kertj-strædet: Krigen i Østukraine bliver bare ved og ved

FAKTA

Krigen i Ukraine

Ukraine havde i efteråret 2013 kurs mod en tættere tilknytning til EU, men planerne mødte kraftig modstand fra Rusland.

Da præsident Janokovich opgav en aftale, udløste det den såkaldte Maidan-revolution, der tvang ham fra posten.

Kort efter begyndte maskerede soldater at tilrane sig magten på halvøen Krim, hvor Rusland har en stor flådebase. I 2014 annekterede russerne Krim.

Samtidig begyndte russisk-støttede separatister at overtage kontrollen over det østlige Ukraine, hvor de proklamerede oprettelsen af to ’folkerepublikker’.

Trods en våbenhvile, der overvåges af OSCE, er konflikten ved fronten fortsat siden.

Striden mellem Ukraine og Rusland har kostet op mod 10.000 menneskeliv og sendt op mod 1,8 mio. på flugt fra krigshandlingerne.

