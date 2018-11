På verdensplan: Hver dag myrdes 137 kvinder af deres nærmeste En ny rapport fra FN viser, at de mennesker kvinder har nærmest er de farligste at opholde sig blandt. Det er nemlig dem, som mest sandsynligt dræber.

I gennemsnit bliver 137 kvinder på verdensplan dræbt af en partner eller familiemedlem hver dag.

Det viser en ny rapport fra FN’s agentur for narkotika og kriminalitet (UNODC), som blev offentliggjort i går i forbindelse med den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder.

Rapporten konkluderer, at hjemmet er det farligste sted for kvinder at opholde sig, da det er det mest sandsynlige sted for en kvinde at blive dræbt.

I 2017 blev omkring 87.000 kvinder dræbt rundt om i verden. Og mere end halvdelen af drabene var begået af de mennesker, som var tættest på kvinderne.

Mere end 30.000 kvinder blev sidste år dræbt af deres partner eller tidligere partner, og 20.000 blev dræbt af en slægtning.



Det betyder, at omkring seks kvinder dræbes hver time af mennesker, de kender rigtig godt.

Partner- og familierelaterede mord er stigende. I 2012 var det anslåede antal kvinder 48.000.

»Selvom de fleste mordofre er mænd, fortsætter kvinderne med at betale den højeste pris som følge af uligheder mellem mænd og kvinder, diskrimination og negative stereotyper. De er også i størst risiko for at blive dræbt af familie eller en partner«, siger UNODC’s administrerende direktør Yury Fedotov i en pressemeddelelse.

Afrika og Amerika er de verdensdele, hvor kvinder er mest udsatte for at blive dræbt af deres nærmeste. I Afrika er der over tre drabsofre pr. 100.000 kvindelige indbyggere. Europa er den verdensdel, hvor risikoen er lavest.

Selvom der i gennemsnit er 137 kvinder i verden, som bliver dræbt af en partner eller slægtning hver dag, er antallet af mord på mænd stadig højere.

Ifølge UNODC er »der fire gange større risiko for at mænd bliver myrdet end kvinder«. Otte ud af ti mordofre verden over er mænd. Men ser man på partner- eller familierelaterede drab er otte ud af ti kvinder.

Drabet på Neha Sharad Chadury fra Indien er et eksempel på denne type drab.

Hun døde ved et mistænkt æresdrab på sin 18 års fødselsdag. Samme aften havde hun været ude at fejre sin fødselsdag med sin kæreste. Politiet har bekræftet til BBC, at hendes forældre ikke godkendte deres forhold.

Hendes forældre og et mandligt familiemedlem er anklaget for at have dræbt Neha Sharad Chaudury i deres hjem. De er alle tre varetægtsfængslet, mens de afventer deres retssag. Deres advokat har udtalt til BBC, at familien vil erkende sig ikke skyldig i anklagerne.