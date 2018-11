Europa vil øge samarbejde med Afrikas værste diktator

Den enevældige, eritreiske statsleder Isaias Afwerki lader sig sjældent se. Han taler stort set aldrig til sit folk, rejser kun undtagelsesvis ud af landet, og når udenlandske delegationer kommer på besøg, lader han som oftest sine ministre om at mødes med dem.

Her er jeg så, den forfærdelige diktator, som torturerer sit folk Isaias Afwerki

Men i august gjorde Isaias Afwerki en undtagelse for den tyske udviklingsminister Gerd Müller. Iført kakifarvet kasket, arbejdsbukser og sandaler tog den tidligere oprørsleder imod en tysk delegation i sit beskedne hjem på en bakketop uden for hovedstaden Asmara, hvor han lever en asketisk tilværelse.

En korrespondent fra det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel havde fået mulighed for at følge delegationen og kunne berette, at præsidenten åbnede mødet med følgende sarkastiske velkomst:

»Her er jeg så, den forfærdelige diktator, som torturerer sit folk«.

Gerd Müller ønsker, at Eritrea skal blive en del af Tysklands ’Marshallplan for Afrika’. Med statslige investeringer i den private sektor er det planen at skabe jobs og økonomisk udvikling i Afrika, som skal få færre til at forlade deres hjemlande.

Müller er blot en af flere europæiske ledere, som har været på et sjældent besøg i det tillukkede land i de seneste måneder. Efter at have været en paria i godt to årtier er Eritrea er på vej ud af den internationale kulde, og såvel gamle som ny stormagter har rakt hånden ud til Isaias Afwerki.

Onsdag gik de enstemmigt med til at ophæve de internationale sanktioner, som FN siden 2009 har pålagt Eritrea.

»Ikke blot er det et vigtigt skridt for landene i regionen, men det sender også et godt signal til det internationale samfund om, at hvis de rigtige skridt bliver taget, så vil sanktioner blevet ophævet«, sagde den britiske FN-ambassadør, Karen Pierce, som har forfattet den nye resolution.

Krigen mellem Etiopien og Eritrea I 1993 opnåede Eritrea uafhængighed fra Etiopien, efter at separatister i 30 år havde kæmpet for selvstændighed. Der var dog ikke enighed om grænserne, og i 1998 udbrød der en væbnet konflikt over kontrollen med byen Badme. Det udviklede sig til en to år lang og meget blodig krig, der kostede 80.000-100.000 mennesker livet. Efter indgåelsen af en våbenhvile blev der nedsat en kommission, som skulle afklare, hvem Badme rettelig tilhørte. Men da kommissionen konkluderede, at byen var eritreisk, nægtede den etiopiske regering at acceptere resultatet, og indtil i år forblev de to naboer i en tilstand af kold krig. Vis mere

En middagsinvitation

Sanktionerne blev oprindeligt indført som reaktion på Eritreas støtte til terrorgruppen Al-Shabaab, men har ændret betydning over tid.

Eritrea er for længst holdt op med at støtte de somaliske militante, men sanktionerne blev fastholdt på grund af landets egne overgreb på menneskerettigheder og fjendtlige forhold til dets naboer. FN ville sende et signal ved ikke at lukke Eritrea tilbage i det gode selskab, og ophævelsen af sanktionerne er derfor at betragte som en middagsinvitation til Isaias Afwerki.

Mens Kina og de olierige Golf-lande har økonomiske og strategiske interesser i Eritrea, handler det for Europa først og fremmest om flygtninge. Eritrea beskrives ofte som Afrikas Nordkorea og er et af de lande i verden, som flest flygter fra.

Ifølge Gerd Müller er eritreerne »fulde af håb« efter underskrivelsen af en fredsaftale med nabolandet Etiopien, og det er hans forventning, at færre nu vil søge at flygte fra landet.

Andre europæiske nationer er mere fokuserede på at lave aftaler med Eritrea om at modtage afviste asylansøgere. I Schweiz er myndighederne nu ved at revurdere situationen for eritreiske asylansøgere, og indvandringskritiske partier vil have regeringen til at normalisere de diplomatiske bånd til Eritrea for at fremskynde hjemsendelser.

Alle får asyl i Danmark

Optøningen af de internationale relationer til Eritrea skyldes først og fremmest den dramatiske udvikling i nabolandet Etiopien.

Her har landets nye, unge ministerpræsident Abiy Ahmed igangsat et væld af demokratiske reformer, og det var hans villighed til at forhandle med Eritrea, som gjorde det muligt at afslutte en 20 år lang kold krig mellem de to nationer.