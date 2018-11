Rusland åbner snævert stræde ved Krim efter skudepisode Rusland og Ukraine har anmodet om ekstraordinært møde i Sikkerhedsrådet, oplyser kilder til AFP.

Den russiske flåde har genåbnet Kertj-strædet for skibsfart efter søndagens russisk-ukrainske aggression ved Krim-halvøen.

Tre ukrainske flådefartøjer, som er blevet tilbageholdt af Rusland, ligger fortøjet i havnen i Kertj, siger øjenvidner til Reuters. Der er ingen tegn på skader på fartøjerne. Der ses folk i flådeuniformer ved fartøjerne.

Den ukrainske kystvagt åbnede ild og beslaglagde de tre fartøjer søndag. To ukrainske besætningsmedlemmer blev såret ved aggressionen ved Krim-halvøen i Sortehavet.

Rusland giver Ukraine skylden for at have fremprovokeret episoden.

Tidligere søndags udvekslede de to lande beskyldninger om en anden, separat episode, der omfattede de samme fartøjer. Det var efter denne episode, at Moskva lukkede det snævre Kertj-stræde mellem halvøen og det russiske fastland.

Rusland: Vi kommer snart med dokumentation

Ruslands føderale sikkerhedsservice, FSB, som bevogter kysten siger, at der er uomtvistelige beviser for, at Kiev 'forberedte og styrede provokationerne i Sortehavet'. Dokumentationen for dette bliver snart offentliggjort, hedder det.

FSB bekræfter mandag, at det affyrede skud mod fartøjerne for at få dem til at stoppe, og at de derefter blev tilbageholdt.

FN's Sikkerhedsråd har indkaldt til ekstraordinært hastemøde mandag for at drøfte søndagens russisk-ukrainske konfrontation. Det oplyser USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, ifølge AFP.

Det er de to stridende parter, Ukraine og Rusland, der har anmodet om mødet. Det oplyser diplomatkilder ifølge AFP.

FSB siger, at de ukrainske fartøjer var trængt ind i russisk territorialfarvand og ikke efterkom en ordre om at stoppe.

Et skib fra den russiske kystvagt påsejlede først et ukrainsk fartøj og skød dernæst mod skibene, oplyser den ukrainske flåde.

Ifølge FSB er tre ukrainske soldater lettere såret.

ritzau