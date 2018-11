Samtidig begyndte russisk-støttede separatister at overtage kontrollen over det østlige Ukraine, hvor de proklamerede oprettelsen af to ’folkerepublikker’.

Ekspert: Rusland vil have Det Azovske Hav, de skulle dele med Ukraine - og det får de Ukraine kan ikke gøre noget ved det. Resten af verden er næppe interesseret i at gå ind i dén strid. Derfor vil konflikten ved Kertj-strædet ende med, at russerne i realiteten får fuld kontrol over det store havområde nordøst for Krim, venter ekspert.