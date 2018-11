EU og dagpengene: Kære parlamentarikere: Skriv under! Kærlig hilsen Troels Lund Nu gør ministeren et sidste forsøg sammen med de danske EU-parlamentarikere. Men de tvivler på at det hjælper

Socialdemokraten Ole Christensen, (S), skriver gerne under, men han tvivler på, at det hjælper noget.

Det handler om dagpenge, det handler om sociale ydelser og det handler om EU, som er ved at revidere direktiv 883, som regulerer forholdene for EU-borgere, der arbejder i andre lande.

Ole Christensen sidder i EU-Parlamentets beskæftigelsesudvalg, som i sidste uge stemte om dagpenge og social sikring og blandt andet besluttede, at EU-borgere i fremtiden kun skal opholde sig én dag i et andet EU-land for at få ret til dagpenge. Hvis man vel at mærke er dagpengeberettiget. Hermed skærpede udvalget den tekst, som først kommissionen, siden Ministerrådet har givet deres bidrag til. I dag er det tre måneder, Ministerrådet skar det ned til en måned og beskæftigelsesudvalget ned til en dag. Ole Christensen stemte imod, ligesom Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen.

Samtidig besluttede udvalget også at skærpe andre regler i direktivet. De mener, at en EU-borger fra f.eks. Malta, som har arbejdet i Danmark, skal kunne tage danske dagpenge med hjem i seks måneder. Ministerrådet sagde tre måneder.

Begge dele er nederlag for Danmark og endnu større nederlag end det, som Danmark i beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens, (V), skikkelse led, da Ministerrådet havde sagen oppe på et møde i Luxembourg i juni.



Fredag sendte han derfor et brev et brev til de danske europaparlamentarikere for at gøre et allersidste forsøg for at forhindre nederlaget i at eskalere.

»Kære europaparlamentarikere«, skrev ministeren til parlamentarikerne og opfordrede dem til at være blandt de 76, der kræves, for at få en sag fra et udvalg i Parlamentet og ned i plenar-salen.

»Vi er nødt til at have noget mere debat, ellers bliver det her bare endeligt vedtaget under radaren«, siger Troels Lund til Politiken.

Mange af parlamentarikerne har skrevet under, mandag var der efter sigende allerede 40 underskrifter og det er først tirsdag, at alle parlamentarikere er tilbage i Bruxelles.



Det er Ole Christensen sådan set enig i, han tror bare ikke, at det hjælper så meget.



»Der er et stort flertal, der ikke vil gå vores vej«, siger den nordjyske socialdemokrat.

Det ved Troels Lund også godt, men set fra hans stol handler det om at få trukket sagen ud, så dagpengene ikke rammer ind i valget til Europa-Parlementet næste år i maj.

»Hvis forslaget hastes igennem, frygter jeg, at det endelige resultat bliver et kompromis, som ingen EU-lande reelt kan være tilfreds med«, skriver ministeren.

Revisionen af direktiv 883 handler også om børnepenge. Her vil flertallet ikke, som Danmark, indeksere børnepengene. Det betyder, at man kan få danske børnepenge med til for eksempel Rumænien, hvor de alt andet lige rækker længere.

Næste skridt er formodentlig en behandling i EU-Parlamentet og derefter skal sagen i den såkaldte trilog. Her forhandler både parlamentet, Ministerrådet og kommissionen. Problemet, set med danske øjne er, at ingen af parterne er på linje med flertallet i det danske folketing. Så det er ikke et spørgsmål om et nederlag, men om hvor stort nederlaget skal være.