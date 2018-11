Fakta

Krigen mellem Etiopien og Eritrea

I 1993 opnåede Eritrea uafhængighed fra Etiopien, efter at separatister i 30 år havde kæmpet for retten til selvstændighed.

Der var dog ikke fuld enighed om grænsedragningen, og i 1998 udbrød der en væbnet konflikt over kontrollen med byen Badme.

Det udviklede sig til en to år lang og meget blodig krig, der kostede mellem 80.000 og 100.000 mennesker livet.

Efter indgåelsen af en våbenhvile blev der nedsat en kommission, som skulle afklare, hvem Badme rettelig tilhørte.

Da kommissionen konkluderede, at byen var eritreisk, nægtede den etiopiske regering at acceptere resultatet, og indtil i år forblev de to naboer i en tilstand af kold krig.

