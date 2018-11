Migrantkaravane presser Mexicos nyvalgte præsident

Andrés Manuel López Obrador har et problem.

Han er Mexicos forholdsvis nyvalgte præsident, der overtager embedet den 1. december, valgt på en venstreorienteret, humanistisk politik, som skal tage hensyn til de fattigste.

Så hvad gør man, når en karavane af migranter fra Mexicos sydlige naboer, Guatemala, El Salvador og Honduras, er vandret gennem landet og nu står foran en lukket grænse ind til deres mål, USA’s forjættede stater? Vel at mærke uden indgreb fra forgængeren, den afgående præsident Enrique Nieto.

»De kommer IKKE ind«, fastslår den amerikanske præsident Donald Trump om migranterne og fortsætter:

»Vi vil om nødvendigt lukke grænsen permanent«.

Borgmesteren kræver hjælp

Og i Tijuana, den mexicanske by, der ligger klos op ad grænsehegnet, vil bystyret ikke stå alene tilbage med problemet. Det rammer byens indbyggere, hvoraf en stor del dagligt krydser grænsen for at arbejde eller uddanne sig i USA, konstaterer han.

Tijuanas borgere skal ikke betale for de her migranters ophold. Juan Manuel Buenrostro

»Jeg vil ikke tillade, at forholdet på tværs af grænsen bliver ødelagt af migrantkaravanen«, skrev borgmester Juan Manuel Buenrostro søndag på twitter. Tidligere har han i en tale slået fast, at det ikke kan være byens ansvar at tage hånd om de migranter, centralregeringen har ladet vandre gennem landet mod nord.

»Tijuanas borgere skal ikke betale for de her migranters ophold. Vi står med en humanitær krise, så den føderale regering må påtage sig sit ansvar«, mener han.

USA's præsident har øget bevogningen på den amerikanske side af grænsehegnet mod Mexico. Foto: Gregory Bull/AP

Dermed blev bolden spillet over på præsident Obradors banehalvdel. Skal han

kæmpe for, at migranterne får lov at fortsætte deres vandring ind i USA, hvor de vil søge asyl? Eller skal han erkende, at den manøvre er uladsiggørlig? Og hvad kan han i givet fald så gøre?

De kan søge asyl eller arbejdstilladelser i Mexico eller blive syd for grænsen, hvorfra de så formelt kan søge asyl i USA.

Mexico åbner armene og alting, men forestil jer den ene karavane efter den anden. Det ville også være et problem for os. Olga Cordero

Asylansøgninger kan indleveres fra Tijuana

Obradors tiltrædende indenrigsminister, Olga Cordero, har forklaret, at »den kortsigtede løsning« er at lade migranterne blive i Mexico indtil videre.

»På længere sigt er løsningen, at folk slet ikke migrerer. Mexico åbner armene og alting, men forestil jer den ene karavane efter den anden. Det ville også være et problem for os«, siger hun til Washington Post.

Amerikanerne har over for den afgående regering argumenteret for, at de tilrejsende ikke kunne søge asyl i USA, fordi de søgte fra Mexico, der regnes for et sikkert land, men det synspunkt afviser Obrador-holdet.

Ikke desto mindre har de ifølge nyhedsbureauet AP erklæret sig rede til at lade migranterne bo i Mexico, mens deres asylansøgninger behandles af de amerikanske myndigheder. Den kommende udenrigsminister Marcelo Ebrard er samtidig kommet Tijuana-borgmesteren i møde ved at love, at de lokale myndigheder vil blive støttet.

»Vi må forberede os på, at en stor del af dem vil være i Mexico i de kommende måneder«, forudser han.