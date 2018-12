To verdensledere skrev under: Og så var otte års frygt for det store lysglimt forsvundet

Vejen til fred går gennem Genève, Reykjavík og Det Hvide Hus

10. marts 1985 fik han sin vestvenlige modspiller, da Mikhail Gorbatjov blev leder af Sovjetunionen. Allerede i november mødtes de til et møde i Genève. Det var ikke for at underskrive en fredsaftale, men bare trykke hinanden i hånden og minde hinanden om, at de var verdens to supermagter. De var de to eneste, der kunne starte en tredje verdenskrig, og de to eneste, der kunne sikre verdensfreden, som Ronald Reagan sagde til Mikhail Gorbatjov.

Året efter var Gorbatjov meget mere ambitiøs, da han skulle mødes med Ronald Reagan i Reykjavík. Han ville have, at alle ballistiske raketter skulle skrottes – det er den slags raketter, der bliver affyret fra land, fra havet eller fra luften og flyver hundredvis, ja tusindvis af kilometer og rammer deres mål. Men de ballistiske raketter var en del af det raketforsvar, Reagan var i gang med at opbygge, og det ville han ikke opgive, så i sidste ende kunne Reagan og Gorbatjov ikke enes.

Ikke før Gorbatjov mødte Reagan i Det Hvide Hus et år senere. 8. december 1987 underskrev de INF-traktaten, der forbød alle mellemdistanceraketter på land og lagde grobunden til afslutningen på den kolde krig, nedrivning af jerntæppet og den fremtidige stabilitet i Europa.