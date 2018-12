6 scenarier: Hvad sker der, hvis May ikke får flertal for sin Brexitaftale? Meget tyder på, at Theresa May ikke får flertal for sin Brexitaftale i parlamentet.

Theresa May har slet ikke det nødvendige flertal, når Brexitaftalen kommer til afstemning i det britiske parlament 11. december. Sådan lyder den gængse vurdering fra politiske eksperter i Storbritannien. Men hvad sker der så bagefter?

Brexit er en politisk rodebutik, så man skal passe på med at spå om fremtiden, men de følgende 6 scenarier er alle på bordet, hvis Theresa May taber afstemningen om skilsmisseaftalen.

Klippeskrænten

Skrækscenariet i de flestes øjne er, hvis Storbritannien braser ud af EU uden en aftale. Dette såkaldte no deal-scenarie, der ofte beskrives som at køre ud over en klippeskrænt, vil være et økonomisk mareridt.

Hvis der ikke foreligger en skilsmisseaftale, bliver der indført told på varer handlet over Den Engelske Kanal, når Brexit træder i kraft 29. marts 2019. Hertil kommer, at Storbritannien ikke længere kan bero sig på de aftaler, man har indgået gennem de seneste 40 års medlemskab af EU. Briterne er en del af 750 internationale aftaler via EU. Knap 300 af dem handler om frihandel, men resten bestemmer alt fra transport til sikkerhed.

Katastrofen i no deal-scenariet kan opblødes noget, hvis EU og Storbritannien formår at indgå ad hoc-aftaler på særligt vigtige områder. For eksempel om fortsat at tillade flyrejser på tværs af Kanalen, om fortsat at kunne udveksle elektricitet og medicin og så videre og så videre. EU har også en interesse i sådanne ad hoc-aftaler, men vil næppe være meget imødekommende, hvis Storbritannien for eksempel nægter at betale den såkaldte skilsmisseregning for de forpligtelser, landet har indgået som medlem af EU. Ifølge tænketanken The UK in a Changing Europe vil et cxit uden andet end ad hoc-aftaler kappe op til 8,7 procent af det britiske bruttonationalprodukt, bnp, over de kommende 10 år.

Både i EU og Storbritannien er embedsmænd i fuld gang med at forberede sig på at ryge ud over klippeskrænten, hvis det ordnede exit ikke kan lade sig gøre. Eksempelvis har EU-Kommissionen vedtaget en retsakt, der skal sørge for, at man også uden en skilsmisseaftale efter Brexit vil kunne rejse uden visum mellem EU og Storbritannien. Og i Storbritannien har sundhedsvæsenet sørget for store lagre af vigtig medicin, ligesom regeringen ifølge Financial Times har undersøgt muligheden for chartre skibe til at bringe mad og medicin til engelske havne, hvis overgangen Dover-Calais som frygtet stopper til i lastbilkøer.

Nye forhandlinger med EU

Et andet scenarie, hvis Theresa May taber afstemningen i parlamentet, er, at briterne vil forsøge at forhandle en bedre aftale med EU. Det er dog meget tvivlsomt, at EU vil åbne op for nye indrømmelser i skilsmisseaftalen, som ifølge EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, er den »bedst mulige« og »den eneste«.

»Jeg tror, at det mest sandsynlige scenarie er, at instinktet i parlamentet vil være at sende Theresa May tilbage til Bruxelles med nye krav for at få en revideret aftale. Hvis det sker, så vil svaret fra EU27 været et blankt nej«, siger Fabian Zuleeg, der er direktør for tænketanken European Policy Center i Bruxelles.

Mens EU næppe vil genåbne den juridisk bindende skilsmisseaftale, kan man godt forestille sig en genforhandling af den politiske erklæring på 25 sider, som ledsager aftalen. Erklæringen stikker i forvejen i en masse retninger, så flere knopskydninger kan inkluderes. Problemet er bare, at en revideret politisk erklæring nok ikke gør stort indtryk på de britiske parlamentarikere.

Hvis der derimod pludselig sker et kæmpemæssigt holdningsskifte blandt britiske politikere, så man får lyst til at gå efter et endnu tættere samarbejde end skitseret i skilsmisseaftalen, eksempelvis modelleret efter Norges aftale med EU, vil der være langt større lydhørhed i Bruxelles. Og så kunne man også forestille sig en udskydelse af skilsmissedatoen. Men et sådant stemningsskifte ligger ikke i kortene.

May bliver væltet

Meget taler for, at Theresa May bliver siddende som premierminister, selv om hun skulle opleve den gigantiske politiske ydmygelse, det vil være, hvis hun taber afstemningen i parlamentet 11. december. Først og fremmest er der ikke stor lyst til at overtage posten som premierminister, før Brexitkaosset er overstået. Men man kan dog alligevel ikke udelukke, at et sådant nederlag vil udløse et formandsopgør i det konservative regeringsparti, og at May bliver væltet.