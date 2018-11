Ukrainske sømænd dømmes til fængsel på Krim Flådesoldater skal to måneder i fængsel, efter at Rusland har beslaglagt tre ukrainske flådeskibe ved Krim.

En domstol i Simferopol på Krim har besluttet, at tre ukrainske flådesoldater skal fængsles i to måneder for ulovligt at have været med til at krænke Ruslands grænse i Kertj-strædet.

»Domstolen har indtil videre afgjort, at de tre personer skal tilbageholdes frem til den 25. januar«, hedder det.

Adskillige andre af de flere end 20 besætningsmedlemmer, som tilbageholdes af Rusland, ventes at blive fremstillet for domstolen senere tirsdag.

Ukraine siger, at 23 personer tilbageholdes. Rusland angiver, at tallet er 24.

Tre af de ukrainske besætningsmedlemmer blev såret under en væbnet konfrontation og indlagt på et hospital på Krim.

Tirsdagens retsmøde fandt sted i Simferopol på Krim. Et nyt retsmøde ventes onsdag.

Rusland advarede tirsdag om, at Ukraines indførelse af undtagelsestilstand i forbindelse med krisen kan føre til nye væbnede sammenstød i det østlige Ukraine.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har i en telefonsamtale med den tyske forbundskansler, Angela Merkel, sagt, at han håber, den tyske leder vil gribe ind over for Ukraine.

Putin »udtrykker alvorlig bekymring over Kijevs beslutning om at sætte sine væbnede styrker ind og indføre undtagelsestilstand«. Sådan skriver Kreml i en erklæring efter telefonopkaldet.

Den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, opfordrer Rusland til at løslade de ukrainske søfolk. De blev tilbageholdt af Rusland efter en konfrontation i Kertj-strædet ved Krim søndag. Her blev tre ukrainske flådefartøjer beskudt af russiske skibe.

De ukrainske skibe var på vej ind i Det Asovske Hav, hvor den vigtige ukrainske havneby Marjupol ligger i det østlige Ukraine.

Udmeldingen kommer, efter at Ukraine mandag indførte 30 dages militær undtagelsestilstand på grund af en eskalerende krise med Rusland.

»Undtagelsestilstand er ikke en krigserklæring«, sagde Ukraines præsident, Petro Porosjenko, mandag i parlamentet.

Rusland annekterede i 2014 den ukrainske halvø Krim og har siden været ramt af vestlige sanktioner.

ritzau