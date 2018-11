Hun sagde, hun ville sidde i første række til en offentlig hængning - nu har Mississippi valgt hende som senator

Mississippi er den af USA’s stater, hvor det største antal afroamerikanere døde ved lynchning. I årene 1882 til 1968 blev 581 afroamerikanere lynchet i Mississippi – typisk ved offentlig hængning.

Det var i denne stat i det dybe syden, at Mississippis vælgere tirsdag gik i stemmeboksene i et senatsvalg, der er blevet kaldt en folkeafstemning om, hvorvidt staten skulle bevæge sig et skridt væk fra sin racistiske historie eller et skridt tættere på.

Senatsvalget stod mellem den republikanske kvinde Cindy Hyde-Smith og den afroamerikanske demokrat Mike Espy. Begge kunne skrive historie med en sejr: Hyde-Smith som Mississippis første kvindelige senator og Mike Espy som Mississippis første afroamerikanske senator.

Foto: Rogelio V. Solis/AP Mike Espy (D) til venstre, tidligere kongresmedlem og landbrugsminister for Præsident Bill Clinton og nu senator for Mississippi Cindy Hyde-Smith (R).

Det blev 59-årige Cindy Hyde-Smith, der i nat amerikansk tid skrev historie. Ved Politikens deadline havde hun af de hidtil optalte stemmer fået lidt over 54 procent, og medier som AP og CNN udnævnte hende som vinder.

Racistisk bemærkning

Valget er det sidste senatsvalg i midtvejsvalget, som ellers fandt sted 7. november. Men Mississippi har en særlig regel, der kræver, at en vinder skal vinde med mindst 50 procent.

Ingen af de to kandidater fik det i første omgang, hvor tre kandidater var opstillet, og derfor blev der afholdt et omvalg, hvor vælgerne kun kunne vælge mellem de to.

Sejren til Cindy Hyde-Smith betyder, at republikanerne nu har 53 sæder i Senatet mod demokraternes 47. I midtvejsvalget forøgede republikanernes deres flertal i Senatet med to sæder – nu altså tre – mens demokraterne genvandt et flertal i Repræsentanternes Hus ved at vende 39, muligvis 40, sæder fra republikanske til demokratiske

Normalt er Mississippis senatsvalg ikke særligt tætte. Sydstaten er det, man i USA vil kalde rubinrød, altså dybt republikansk. En demokrat har ikke vundet et senatsvalg i staten siden 1982. Trump vandt komfortabelt staten, der består af mange landlige distrikter.

Fra begyndelsen stod Cindy Hyde-Smith da også til at vinde. Hun sad endda allerede midlertidig på senatsposten efter hendes republikanske forgænger fratrådte stillingen før tid og udpegede hende som afløser frem til valget.

Men i valgets slutfase kom en video frem med Cindy Hyde-Smith i en kontroversiel hovedrolle. På videoen står hun med armen jovialt rundt om en kvægfarmer, og det fremmødte publikum griner, da hun fortæller dem præcis, hvor vild hun egentlig er med bonden:

»Hvis han inviterede mig til en offentlig hængning, ville jeg sidde i første række«, sagde hun med en urovækkende metafor, der imidlertid fik de fremmødte vælgere i byen Tupelo i Mississippi til at klappe begejstret.

Men andre end de fremmødte mente ikke, der var meget at grine eller klappe af med denne kommentar, der, uanset hvordan man vender og drejer det, fremstår uhyre kontroversielt i en stat, der som beskrevet, har den tvivlsomme ære af at være hjemstaten for rekordmange lynchninger udført ved netop offentlige hængninger.



En af landets ældste borgerrettighedsorganisationer, The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), kaldte hendes kommentar »syg«.

Mike Espy, hendes afroamerikanske modkandidat sagde, at hendes bemærkning var »rædsom«.

»Det er sårende for millioner af folk fra Mississippi (...). Det forstærker de stereotyper, der findes om vores stat, stereotyper som har holdt den tilbage så længe og har kostet os jobs og skadet vores økonomi«, sagde han til CNN.