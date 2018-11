Rapport: Så meget gør Brexit briterne fattigere

En rapport fra det britiske finansministerium viser, at uanset om det bliver den ene eller den anden måde, den britiske udtræden af EU kommer til at forme sig på, vil Storbritannien blive et fattigere land.

Hvis det ender med et fuldstændigt brud med EU, et 'hard brexit' - som der lige nu er udsigt til - vil den britiske økonomi være 9,3 procent mindre om 15 år.

Og hvis parlamentet vælger den løsning, som premierminister Theresa May har forhandlet med EU, så vil bruttonationalproduktet være 3,9 procent lavere, end hvis Storbritannien forbliver i EU, fremgår det.

Parlamentet skal 11. december stemme om Mays plan. Lige nu ser den løsning ud til at blive nedstemt af parlamentet.

Der skal formentlig stemmer fra oppositionspartiet Labour til at redde den løsning, som May har forhandlet færdig med EU. Den vil indebære, at Storbritannien forbliver i den europæiske toldunion i en længere årrække.

ritzau