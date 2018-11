Filippinske narkobetjente får skelsættende dom: Slæbte 17-årig ind i mørk gyde og skød ham For første gang under præsident Dutertes berygtede "narkokrig" er filippinske betjente fundet skyldige i drab.

Tre politibetjente i Filippinerne er torsdag ved en domstol kendt skyldige i at have dræbt en teenager i en narkoaktion i et slumkvarter.

Det er første gang under præsident Rodrigo Dutertes berygtede kampagne mod narkokriminalitet i Filippinerne, at politifolk bliver kendt skyldige i drab.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

Siden juli 2015 har næsten 5000 mennesker mistet livet som følge af den hårde linje, Duterte har slået an for at bekæmpe narkohandel.

Kampagnen er blevet fordømt internationalt. Både af politiske ledere og menneskerettighedsorganisationer.

Dommer Rodolfo Azucena idømte de tre betjente en fængselsstraf på op til 40 år for drabet på den 17-årige gymnasieelev Kian Lloyd delos Santos. Drabet skete i august 2017.

Betjentene blev dog frifundet for at have placeret ulovlige stoffer og andre beviser, såsom en pistol, ved gerningsstedet.

»En 'skyd først, tænk senere'-holdning kan aldrig forsvares i et civiliseret samfund. Vold eller drab har aldrig været en del af ordenshåndhævelsen«, sagde dommeren ved strafudmålingen.

Drabet på delos Santos og to andre teenagere udløste et ramaskrig i offentligheden over Dutertes såkaldte narkokrig.

Dræbt i mørk gyde

Optagelser fra overvågningskameraer viste de tre betjente slæbe delos Santos ind i en mørk gyde i en nordlig forstad til Manila. Her blev han dræbt af skud i hovedet, mens han knælende bad for sit liv.

Hans mor, Lorenza, håber, at dommen vil tjene som en advarsel til andre betjente om ikke at begå overgreb.

»Det her beviser, at min søn var uskyldig og ikke havde noget med ulovlige stoffer at gøre«, siger hun ifølge dpa.

Politiet afviser beskyldninger om, at delos Santos blev regulært henrettet.

»Vi respekterer domstolens afgørelse. Vi tolerer ikke betjente, der fejler«, siger en talsmand for det nationale politi ifølge Reuters.

Han tilføjer, at politistyrken 'fuldt ud står bag betjente involveret i narkokrigen, som udfører deres job inden for lovens rammer'.

Menneskeretsorganisationen Amnesty international byder dommen velkommen. Men den går slet ikke langt nok, siger Nicholas Bequelin, der er Amnestys regionale chef for Øst- og Sydøstasien.

»Tre betjente er kendt skyldige, men flere skal stilles til ansvar, herunder overordnede som kan have ansvar for tusindvis af drab og andre menneskeretskrænkelser«.

ritzau