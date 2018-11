G20-optakt: I dag samles demokrater, stærke mænd og en formodet bøddel til G20-topmøde

Hvis den såkaldte G20-klub, der består af verdens vigtigste statsledere, var en familie, ville man formentlig kalde den et sted mellem samspilsramt og stærkt dysfunktionel:

USA’s præsident Trump vil ikke længere mødes med Ruslands præsident Putin og har for længst erklæret handelskrig mod Kinas stærke mand, Xi Jinping.

Den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, vil de fleste helst undgå, efter at han efter alt at dømme har fået en systemkritiker myrdet og parteret på sit konsulat i Tyrkiet, alt imens han fører blodig krig i Yemen.

Ruslands præsident Putin er også upopulær hos mange i G20-klubben, fordi hans flåde netop har angrebet ukrainske skibe ud for den Krim-halvø, han tidligere har annekteret.

Og så er der den britiske premierminister, Theresa May, der er ved at blive skilt fra både EU og sit eget konservative parti, og som nu desperat leder efter nye venner i dette dysfunktionelle sammenrend af statsledere, der tilsammen regerer over to tredjedele af verdens befolkning og 85 procent af den globale økonomi. Og som i øvrigt har endnu flere konflikter kørende i kulissen.

Så velkommen til dette G20-topmøde, der i dag begynder i Argentina, og som vil udstille, hvor meget verden har flyttet sig på de bare 10 år, der er gået, siden G20-klubben i 2008 blev etableret som et fast forum for statsledere.

Ringen sluttes

Dengang trådte statslederne sammen i kølvandet på en finanskrise, der markerede et regulært sammenbrud for den utøjlede globaliseringskapitalisme. Og det lykkedes at holde så meget sammen, at verden undgik en total nedsmeltning, men tværtimod fik strammet op i reguleringen af finanssektoren og stabiliseret verdensøkonomien. Det var, midt i en krisetid, en sejr for samarbejdet.

Men samme finanskrise var også med til at gøde jorden for de nationalister og populister, der har ført an i kampen mod globaliseringen. Donald Trump er på mange måder et produkt af krisen, lige som det britiske Brexit er det. Og samtidig styrkede den autoritære ledere som Kinas præsident Xi og Ruslands præsident Putin, der kunne bruge krisen i den kapitalistiske markedsøkonomi til at fremvise deres autoritære systemer som lokkende alternativer – ikke mindst for andre ledere med ondt i det demokratiske sindelag.

Det har skabt nye fronter og magtpositioner i G20-klubben: Autoritære ledere og nationalister står ikke bare over for hinanden med forskellige versioner af vort-land-først-politikker, men også over for en stadig mere trængt gruppe af liberale demokrater, der stadig tror på nytten af internationalt samarbejde og retssamfund. Sidstnævnte gruppe anføres af Tysklands kansler Merkel, Frankrigs præsident Macron og Canadas Justin Trudeau. Men det er en svækket fløj.

Angela Merkel har mistet magten over sit eget parti og bebudet, at hun nu er en afgående kansler. Emmanuel Macron er stadig mere upopulær hjemme i Frankrig, hvor han befinder sig i en form for klimaborgerkrig: Efter at han, i et forsøg på at gå forrest i kampen for at sikre den historiske FN-klimaaftale fra Paris i 2015, har sat afgifterne på brændstof op, er han blevet mødt af omfattende protester fra borgere, der ser ham som del af et virkelighedsfjernt, grønt bourgeoisi.

Og Canadas leder, Justin Trudeau, har sit hyr med Donald Trump, der så sent som i juni kaldte ham »uærlig og svag«, da et møde i Canada i endnu en G-klub, G7, endte i tumult og strid om synet på international samhandel. G7-klubben blev, i parentes bemærket, dannet lige efter den første oliekrise i 1970’erne – en anden krise i den vestlige kapitalisme – og består af tidligere tiders vigtigste industrinationer som USA, Japan og de store europæiske lande. ’Nye’ kæmpeøkonomier som Indien og Kina er ikke med i G7, men derimod i G20.

Ingen konklusion

Men allerede G7-mødet i Canada viste, hvor meget verden har rykket sig fra hinanden, da det endte med, at den amerikanske præsident i vrede rev en ellers planlagt slutmødeerklæring itu. Og for mindre end to uger siden gik det igen galt for det internationale samarbejde, da et topmøde for landene omkring Stillehavet, APEC-landene, for første gang i 25 år endte uden en sluterklæring, fordi især Kina og USA ikke kunne enes om formuleringerne omkring international samhandel.

Derfor er det i sig selv et mål for de argentinske værter, at der vil være en fælles sluterklæring – noget, landene kunne blive enige om – når denne weekends G20-topmøde slutter lørdag. Ellers er endnu en dominobrik i det internationale samarbejde væltet.

Der tales allerede nu om et forsigtigt formuleret papir på måske kun tre sider – ved seneste G20-møde i Tyskland var der 15 sider – der forholder sig til de tre dagsordenspunkter, som Argentina har sat på programmet:

Første punkt handler om den såkaldt fjerde industrielle revolution og konsekvenserne af automatisering, robotter og kunstig intelligens for lønmodtagere rundt om i hele verden.

Andet punkt handler om, hvordan man skaffer penge til bæredygtig udvikling og investeringer i infrastruktur, alt fra veje, havne og jernbaner til digitale netværk og undervisningssystemer.

Tredje punkt handler om fødevaresikkerhed: Hvordan skaffer man – uden yderligere at belaste klimaet – fødevarer nok til en befolkning, der på globalt plan fortsætter med at vokse, alt imens også middelklassen vokser rundt om i verden og stiller nye og større krav til deres kost?