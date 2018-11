Ulv står muligvis bag angreb på 55-årig i Tyskland

En 55-årig gartner i Steinfeld mellem Bremen og Osnabrück i den tyske delstat Niedersachsen er blevet bidt i hånden af det, der formentlig var en ulv, skriver Flensborg Avis.

Manden sad på knæ og var i gang med at reparere et hegn ved en kirkegård, der ligger ud til et større hedeområde. Da han rakte sin hånd bagud for at få fat i noget, blev han bidt i hånden, og da han vendte sig om, stirrede han angiveligt ind i øjnene på en ulv, mens tre andre ulve få meter væk stod og så på.

Det lykkedes manden at vride sig fri og skræmme de fire dyr væk, og efter endt behandling hos en læge tog både han og lægen kontakt til myndighederne.

Den nordlige del af Tyskland har længe været hjemsøgt af ulve, og i Slesvig-Holsten umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse har en eller flere ulve slået sig fast ned, som det også har været tilfældet i Danmark. En af dem kommer endda fra Danmark, har undersøgelser vist.

Myndighederne er i fuld gang med undersøge, om det nu også var en ulv, der bed den 55-årige i hånden. Om få dage ventes resultaterne af de første DNA-analyser at foreligge, men allerede nu slår især de tyske landbrugsorganisationer alarm og kræver handling her og nu.

I Slesvig-Holsten kræver Bauernverband, at myndighederne igen burde tillade jagt på ulve, og organisationen understreger, at der næppe er plads til ulven i den nordtyske delstat, der på grund af motorveje og infrastruktur i det hele taget ikke efterlader megen plads til det vilde rovdyr.

På det seneste har der været adskillige tilfælde af angreb på får og andre husdyr, og derfor kræver Bauernverband, at myndighederne nu gør noget ved sagen, skriver Flensborg Avis.

Også hos verdensnaturorganisationen, WWF, erkender man, at sagen med det mulige ulveangreb på mennesker skal undersøges til bunds. Roland Gramling fra den lokale WWF-afdeling i Niedersachsen siger således til det tyske nyhedsagentur, DPA, at man er nødt til at tage sagen meget alvorligt og få undersøgt, om det var et ulvekobbel eller en flok bidske kunde, der angreb den 55-årige mand.

I Slesvig-Holsten har man for nylig konstateret, at en af de danske ulve, der sidste sommer huserede i Vestjylland, nu har slået sig ned syd for grænsen til stor frustration for de mange nordtyske fåreavlere.

I Niedersachsen er der ikke færre end 20 ulvekobler med op mod 200 ulve, mens der på forbundsplan er 73 ulvekobler, skriver Flensborg Avis.

Ritzau