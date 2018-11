Trump om tidligere advokat: »Han lyver for at få nedsat sin straf«

Forholdet mellem Donald Trump og hans tidligere advokat Michael Cohen er mildt sagt ikke så godt, som det har været.

Under en fremstilling i retten torsdag tilstod Michael Cohen, at han havde løjet overfor kongressen ved at nedtone Donald Trumps rolle i at få opført et Trump Tower i Moskva. Derudover tilstod han at have løjet om, at forhandlingerne om tårnet i Moskva stoppede i januar 2016 - altså før den amerikanske valgkamp om præsidentembedet gik i gang.

I retten forklarede han, at de planer først sluttede i midten af juni 2016, netop da valgkampen tog sin begyndelse.

Ikke overraskende har præsidenten hurtigt været ude med et svar på tiltalen. På vej til G20-mødet i Argentina, der begynder fredag, fortalte han til de fremmødte journalister, at Michael Cohen igen løj for at få nedsat sin straf.

»Han blev dømt for en række ting uden relation til os. Han er et svagt menneske og det, han prøver på, er at få nedsat sin straf«, sagde Donald Trump ifølge New York Times.

»Vi besluttede - eller det gjorde jeg i sidste ende - at vi ikke skulle gøre det (bygge tårnet, red.). Men der havde ikke været noget galt, hvis jeg havde gjort det«, sagde Donald Trump.

Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix Donald Trump beskyldte Michael Cohen for at lyve, inden han drog afsted mod G20-topmødet i Argentina.

Præsidenten forklarede, at overvejelsen om at etablere en forretningsforbindelse til Rusland var en naturlig konsekvens af at han styrede en virksomhed, samtidig med at han førte valgkamp.

Michael Cohen har allerede erkendt sig skyldig i en række sager. Det drejer sig blandt andet om skatteforhold og ulovlig kampagnefinansiering ved at have givet et stort beløb til Stormy Daniels, for at hun ikke fortalte medierne om sit forhold til Donald Trump under præsidentvalget.

De forhold står til at sende Michael Cohen i fængsel i mellem fire og fem år.

Kort efter Cohens tilståelse i retten aflyste Donald Trump et planlagt møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Aflysningen begrundede han med, at Rusland tilbageholder tre ukrainske flådeskibe.