Kriminelle bander har dræbt 30 journalister på to år Organiserede kriminelle - herunder mafiaen - har slået 30 graverjournalister ihjel siden 2016, viser rapport.

Over 30 journalister verden over er de seneste to år blevet dræbt af organiserede kriminelle. Det viser en ny rapport fra Journalister Uden Grænser (RSF), skriver nyhedsbureauet AFP.

Blandt de organiserede kriminelle findes mafiaen.

»Fra Beijing til Moskva, fra Tijuana til Bogotá, fra Malta til Slovakiet bliver graverjournalister, der rapporterer om organiseret kriminalitet, ofre for forbrydernes vrede«, står der i rapporten.

Allerværst er det for journalister, der undersøger korruption.

De kriminelle grupperinger samarbejder i flere lande med myndighederne. Noget, der gør det endnu mere vanskeligt at opklare sagerne.

Ni ud af 14 drab på journalister i 2017 fandt sted i Mexico. Siden har yderligere otte journalister mistet livet i landet.

»Hvordan kunne Mexicos narkokartel have spredt sig så bredt, hvis de ikke havde haft støtte fra dele af regeringen«, spørger den franske journalist Frederic Ploquin, der står bag rapporten.

Tre journalister er blevet dræbt af kriminelle i Latinamerika siden 2016. Derudover mistede en indisk journalist, der undersøgte mafiaen, livet, da han blev påkørt af en lastbil. Også den sag undersøges som drab.

Men også i Europa bliver journalister slået ihjel på grund af deres arbejde, viser rapporten.

Daphne Caruana Galizia blev dræbt af en bilbombe på Malta i oktober 2017. Fire måneder senere blev Jan Kuciak og hans forlovede skudt og dræbt i deres hjem i Slovakiet.

Begge journalister arbejdede på at afdække båndet mellem den italienske mafia og lokale politikere.

Alene i Italien lever mindst 196 journalister under en eller anden form for beskyttelse. Blandt disse er Roberto Saviano, som har skrevet en bestseller om mafiaen i Napoli.

Tal fra Komitéen for Journalisters Beskyttelse (CPJ) viser, at mere end 1200 journalister er blevet dræbt siden 1992.

ritzau