Kina truer: Trump skal ikke tro, at han kan slå Kina Forud for G20-topmødet i weekenden rækker Beijing den ene hånd frem til USA og knytter samtidig den anden hånd.

Beijing ønsker en løsning på den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina ligeså meget, som Washington ønsker det, og Beijing er villig til at forhandle om de amerikanske bekymringer, hvis de er »rimelige«, lød det fredag morgen i en leder i den kinesiske avis China Daily.

Lederen kommer forud for G20-topmødet i Argentina, hvor den amerikanske præsident, Donald Trump, lørdag ifølge planen skal mødes med den kinesiske præsident, Xi Jinping, for at diskutere den eskalerende handelskrig mellem de to lande.

Avisen China Daily er kontrolleret af det kinesiske kommunistparti og fungerer derfor ofte som talerør for den kinesiske ledelse, når den ønsker at komme ud med vigtige politiske budskaber. USA og Kina er verdens to største økonomier, og derfor har handelskrigen mellem de to lande vidtrækkende konsekvenser for den samlede verdensøkonomi.

Avisen noterede fredag i sin leder, at ingen på forhånd kan vide, om mødet mellem de to præsidenter vil føre til en nedtrapning af konflikten og anslog dermed en tone, der var mere reserveret end optimistisk, hvilket også var en afspejling af humøret i Beijing.

»Begge parter vil være nødt til at være følsomme over for hinandens følsomheder. Ingen part kan regne med, at den anden giver sig uden at få noget igen«, understregede lederen og advarede Washington mod at undervurdere Kina.

»Det Hvide Hus forekommer optimistisk omkring at lande en god aftale i Buenos Aires baseret på den overbevisning, at den amerikanske økonomi er bedre i stand til at klare sig igennem en lang handelskrig end den kinesiske, og ser derfor ud til at regne med at kunne klemme indrømmelser ud af Kina«, skrev avisen.

Ingen vindere

China Daily gjorde det klart, at en aftale under sådanne betingelser er »usandsynlig« og mindede USA om, at en handelskrig ikke vil have nogen vindere.

»Amerikanske virksomheder ved, hvad en krig vil betyde for dem«, skrev avisen.

Det var angiveligt ment som en let skjult trussel, som skulle minde Trump om, at Kina kan gøre livet meget surt for amerikanske virksomheder, der handler med Kina, hvis han fortsætter sine handelsrestriktioner over for Kina.

Alligevel endte avisen med at række en hånd frem.

»De forskellige krav og holdninger taget i betragtning er det usandsynligt, at der på mødet vil komme en bredtdækkende løsning på det nuværende handelsdødvande. Alligevel skulle det være muligt at nå en eller anden form for aftale for at forhindre striden i at blive værre, hvis begge parter er fornuftige«, afsluttede avisen sin leder uden dog at give nogen konkrete anvisninger på, hvad Beijing er parat til at acceptere.

Mulig forhandlingsplan i sigte

Derimod skrev avisen Wall Street Journal fredag morgen, at USA og Kina de seneste uger har arbejdet på en løsning, hvor USA undlader at lægge yderligere straftold på kinesiske varer til gengæld for nye forhandlinger om store forandringer af den kinesiske økonomi.

Disse nye forhandlinger fokuserer ifølge avisen på det, som begge lande kalder for »handelsarkitektur«, som er en bred formulering, der dækker over amerikanske krav til Kina om bl. a. beskyttelse af intellektuel ejendomsret, tvungen overførsel af teknologi, subsidier til statsstøttede virksomheder og mere vidtgående emner som cyberspionage.

Spændingen op til G20-topmødet øges af, at Donald Trump har givet meget modstridende signaler om, hvorvidt han er interesseret i en aftale med Kina, samtidig med at han har truet med at skrue op for straftolden på kinesiske varer.

Sideløbende har flere kinesiske iagttagere over for Politiken givet udtryk for, at der i Beijing har bredt sig en opfattelse af, at Trumps udfald mod Kina dybest set ikke bunder i en strid om handel, men en modvilje mod Kinas opstigning som ny økonomisk og politisk supermagt. Det har medført en holdning om, at krisen nu er ved at udvikle sig til en regulær konflikt og en ny form for kold krig.