Voldtægtsdømt kan måske få samkvem med den søn, der kom ud af hans overgreb mod 15-årig SW blev voldtaget som 15-årig. Gerningsmanden fik 35 års fængsel for en lang række seksuelle overgreb på purunge piger. Nu kan han få lov at se den søn, der blev resultatet af hans misbrug af SW.

Op mod 1.500 småpiger blev voldtaget og misbrugt i den engelske by Rotherham.

En af dem, den 15-årige SW, blev gravid og fødte en dreng.

Nu prøver myndighederne i byen at sikre, at gerningsmanden til en af voldtægterne får lov at få samkvem med sin søn.

Manden, Arshid Hussain, afsoner 35 års fængsel for en lang række voldtægter af mindreårige piger, blandt dem SW. Bystyret har kontaktet ham i fængslet med et tilbud om, at det vil arbejde for at sikre ham samvær med den lille dreng.

Gik socialforvaltningen sig for langt i hjælp til voldtægtsforbryder?

Det er sket på trods af, at han ikke er registreret som fader til barnet i de offentlige registre, og selv om SW efter retssagen meddelte, at hverken han eller hans pårørende skal have nogen som helst kontakt til barnet eller hende selv.

Forløbet har ifølge avisen The Times fået det britiske justitsministerium til at undersøge, om den lokale socialforvaltning er gået for vidt i sin indsats for at hjælpe manden imod moderens ønske.



Den lokale parlamentspolitiker Sarah Champion er rystet over forløbet: »Det er afskyeligt, at en voldtægtsmand kan få lov at få indflydelse på beslutninger, der har med et barn, som er resultatet af voldtægten, at gøre. Hans rettigheder frafalder vel med voldtægten?«, skriver hun på Facebook.

»Alt for ofte beskytter lovene gerningsmændene, ikke deres ofre«, tilføjer hun.

Selv kræver voldtægtsofferet og barnets mor i et twitteropslag, at loven ændres.

»Rotherhams byråd har tilbudt en dømt voldtægtsmand adgang til min søn. Det sker over alt i Storbritannien. Og det må høre op«.

FAKTA Grooming-sager i Storbritannien Sager om organiserede gruppers såkaldte grooming af småpiger er fundet i en lang række engelske byer. Rotherham , op mod 1.500 piger misbrugt

, op mod 1.500 piger misbrugt Rochdale , knap 50 piger misbrugt

, knap 50 piger misbrugt Derby , knap 30 piger misbrugt

, knap 30 piger misbrugt Oxford , knap 50 piger misbrugt

, knap 50 piger misbrugt Newcastle , 20 piger misbrugt

, 20 piger misbrugt Huddersfield, mindst 12 piger misbrugt Gerningsmændene har sædvanligvis indyndet sig hos børnene og givet dem opmærksomhed og gaver, inden de er gået videre til at udnytte dem seksuelt og tvinge dem til seksuel omgang med andre - en fremgangsmåde, der i Storbritannien er kendt som grooming. Vis mere

Fra rådhuset understreger man, at man forstår den opstandelse, afsløringerne har affødt og at man vil se på forløbet.

»Vi må understrege, at det på intet tidspunkt har været byrådets mening at udsætte barnet for fare eller at tillade nogen som helst, der er dømt for misbrug af børn, at have adgang til børn«, meddeler bystyret på byens hjemmeside.

Moderen søgte hjælp - og så gik det galt

Tidligere har bystyret ifølge The Times meddelt, at det er forpligtet til at orientere forældrene om, hvad der sker i forbindelse med børnene.

Da voldtægtsofferet gik til socialmyndighederne for at få hjælp – hun har vanskeligt ved at tage sig af sin søn – fandt de, at barnets biologiske far havde ret til at blive hørt i spørgsmålet om, hvad der skal ske med drengen og vejledte ham om hans muligheder for at få kontakt til og samkvem med drengen.

Sagen fra Rotherham er ikke enestående i Storbritannien. Her er der de seneste år optrevlet en række af de såkaldte grooming-sager, hvor især pakistanske mænd har misbrugt et meget stort antal purunge piger.

Frygt for racisme-anklager

At det kunne ske, uden at der blev skredet ind, skyldtes blandt andet frygten for at blive beskyldt for racisme, konkluderer flere af de rapporter, der er skrevet om sagerne.

Det ramte Sarah Champion, da hun som Labour-politiker gav sig til at tale om problemet. Hun advarede om, at »Storbritannien har et problem med britisk-pakistanske mænd, der voldtager og udnytter hvide piger«.

Det udløste en skarp kritik, der tvang hende til at trække sig som Labour-lederen Jeremy Corbyns ligestillingsordfører, hvorefter partilederen meddelte, at »partiet ikke må dæmonisere nogle grupper«.