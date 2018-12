Nyt teknologikapløb: Forskning i aldring Vi bliver ældre og ældre, og det koster samfundet dyrt – medmindre vi forsker os ud af problemet.

En af de vigtigste megatrends i disse år er aldring. Vi har længe vidst, at Danmark og de fleste andre industrialiserede lande gik en fremtid i møde med væsentligt flere ældre og især flere ældre i forhold til yngre.

Nu er fremtiden her, og USA og store dele af Europa, med Danmark som en positiv undtagelse, synes fuldkommen uforberedte. Det står i stærk modsætning til flere lande i Asien, hvor især Japan og Kina har brugt de seneste 3-4 år på at forberede sig på ældrebølgen.

Vores samfund ældes hurtigt i de her år, fordi vi lever længere, og fordi der fødes stadig færre børn per kvinde. Over halvdelen af de børn, der fødes i disse år, forventes at blive 100-105 år gamle eller ældre. Samtidig falder fødselsraten og er nu nede på 1,7 barn per kvinde i højtindkomstlande, herunder Danmark. Sydkorea og Japan ligger i bunden med henholdsvis 1,2 og 1,3, og Kina er på 1,5 barn per kvinde.

Resultatet er ifølge tal fra FN, at antallet af over 65-årige globalt vil stige med hele 89 pct. frem mod 2035. Til sammenligning vil antallet af 0-14-årige kun stige med 5 pct. og primært i Afrika. Som en engelsk demografiprofessor sagde til BBC: »Vi er hastigt på vej mod et samfund med flere bedsteforældre end børnebørn«.

Stigende udgifter

De demografiske ændringer giver masser af udfordringer allerede nu, og det vil kun accelerere i de kommende år, når ældrebølgen tager til i styrke. Stadig flere lande oplever faldende arbejdsstyrker, og snart vil deres befolkningstal også falde. Da de sidste leveår ofte står for hele 60-80 pct. af de samlede omkostninger til pleje og medicin i et helt menneskeliv, vil sundhedsudgifterne til ældre stige kraftigt.

Danmark er lidt af en duks i international sammenhæng og bedre rustet end de fleste til den aldrende fremtid, ifølge den årlige rapport ’Melbourne Mercer Global Pensions Index’.

Til gengæld ser det alvorligt ud for USA og store dele af Europa, hvor man overhovedet ikke er forberedt på aldringsbølgen. En markant andel af befolkningerne har ikke sparet nok op til pension, og samtidig hænger statsfinanserne i laser.

I Kina kæmper de for at nå at blive rige som os andre og at undgå en lavvækstfælde, inden de bliver gamle. Kinas arbejdsstyrke begyndte allerede at falde for fem år siden og er nu igen på under 1 milliard mennesker. Dermed har Kina travlt, og derfor vil Kinas 2025-reformplan heller ikke være til diskussion i den nuværende handelsstrid med USA, fordi den er så vigtig for den langsigtede vækst og velstand i Kina.

Japan er nogle år foran os andre og står allerede midt i den aldrende megatrend med kraftigt faldende befolkningstal og arbejdsstyrke. I 2035 ventes godt en tredjedel af befolkningen at være over 65 år gammel.