Hundredvis af hvaler er strandet i New Zealand på få dage - og forskerne aner ikke hvorfor 51 grindehvaler strandede fredag i New Zealand blot en uge efter, at 145 andre grindehvaler gjorde det samme. Forskerne prøver nu at finde svar på, hvad der forårsager det underlige fænomen.

Side om side ligger de livløse. Flere meter lange i lige rækker på strandene langs den newzealandske kyst.

»Vi har haft en besynderlig uge, som vi endnu ikke helt har undersøgt til bunds. Det har i bund og grund været et besynderligt år«, siger Karen Stockin, der forsker i havpattedyr ved Massey University i New Zealand, til BBC.

Siden den 22. november er mere end 200 hvaler skyllet på land. Langt størstedelen er grindehvaler.

»Der er tale om strandinger langs hele New Zealands bredde på meget kort tid«, siger Dave Lundquist, rådgiver om marinelivet i området, ifølge AP. Alligevel tøver han med at kæde det høje antal strandinger sammen.

Det usædvanlige er ikke, at hvaler strander, men det er det store antal. For hvaler plejer ikke at strande i store grupper.

»Ofte ender dyrene med at strande, fordi de er udmattede, underernærede, eller fordi de er syge,« siger Simon Ingram, der er professor i bevaring af marineliv på universitetet i Plymouth til BBC.

Det værste tilfælde skete ved New Zealands sydligste punkt. Her skyllede en flok på 145 grindehvaler op ved Mason Bay i mandags.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Forskere undersøger ligene af de strandede hvaler.

Forskere undersøger ligene af de strandede hvaler. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

»Nogle steder, såsom spidsen af New Zealand, er brændpunkter for strandinger. Nogle gange skyldes det kystlinjens geografiske udformning. Hvis der for eksempel er en halvø, kan dyr, der burde være på dybt vand, pludselig befinde sig på lavt vand, hvilket kan forvirre dyrene«, siger Simon Ingram.

Særligt grindehvaler er sårbare over for at havne i lavt vand på grund af deres måde at navigere og kommunikere på, fortæller veterinærpatologen Andrew Brownlow, der tidligere har undersøgt strandede hvaler, til BBC.

Karen Stockin har en antagelse om, at usædvanligt varme havtemperaturer i området har noget med massestrandingerne at gøre.

»Jeg tror, at en stor del skyldes de varme temperaturer i overfladen af vandet i øjeblikket. Det har med stor sandsynlighed betydning for, hvor byttet bevæger sig hen, og derfor også hvor hvalerne svømmer hen«, siger Karen Stockin til BBC, der også siger, at global opvarmning måske spiller en rolle i de varme vandtemperaturer.

Den konklusion advarer en af de andre forskere dog om at tage for gode varer.

»Grindehvaler er med al sandsynlighed strandet i New Zealand, længe før mennesker begyndte at bo her. Det har nok ikke noget at gøre med, hvad vi mennesker har gjort. De her dyr lever i et meget dynamisk økosystem, så jeg vil være meget forsigtig i forhold til at lave en forbindelse mellem de her eksempler og klimaforandringer«, siger Simon Ingram fra Plymouth University.