Oprørere fanger sikkerhedschef: Det er »en af de farligste terrorister i Islamisk Stat«

De kurdiskledede Syriske Demokratiske Styrker (SDF) hævder at have pågrebet en højtstående leder af den militante gruppe Islamisk Stat i det østlige Syrien.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der henviser til en erklæring fra SDF.

Der er tale om Osama Oweid Saleh, som ifølge oprørsgruppen er 'en af de farligste terrorister i Islamisk Stat'.

Osama Oweid Saleh skal med sin rolle som sikkerhedsleder ifølge SDF have spillet en aktiv rolle i planlægningen og gennemførelsen af mere end 40 terrorangreb.

Det er overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR) dog uenig i.

Rami Abdel Rahman, der står i spidsen for organisationen, siger, at Saleh nærmere var 'en tidligere lokal embedsmand i sikkerhedstjenesten', men at han 'kan være medlem af en støttegruppe til Islamisk Stat'.

Det lykkedes den amerikanskstøttede oprørsgruppe at overmande Osama Oweid Salah i Deir ez-Zor-regionen 22. november.

Den internationale koalition leverer luftstøtte til angreb på Islamisk Stats resterende højborge: Raqqa i det nordlige Syrien og Mosul i Irak.

Koalitionen har siden september forsøgt at tvinge de sidste rester af Islamisk Stat ud af Deir al-Zor provinsen tæt ved grænsen til Irak.

I november kostede et af koalitionens luftangreb 43 mennesker livet. 36 personer var familiemedlemmer til Islamisk Stats krigere, heraf 17 børn. Det var umiddelbart efter uklart, om de sidste syv ofre var civile eller IS-krigere.

Det oplyste Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder efterfølgende.

Siden 2014 har den amerikanskledede koalition erkendt, at over 1100 civile er blevet dræbt i dens luftangreb i Syrien og Irak.

Menneskeretsgrupper og SOHR sætter imidlertid det civile tabstal langt højere.

