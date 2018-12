De har mistet håbet: Hver tredje har forsøgt selvmord på australsk flygtningeø Nødhjælpsorganisation kalder situationen på flygtningeø en af de værste mentale sundhedskriser nogensinde.

Australiens kontroversielle flygtningelejr, som er placeret i den lille østat Nauru, har længe været plaget af anklager om overtrædelser af menneskerettighederne.

En ny rapport fra den internationale nødhjælpsorganisation Læger uden Grænser dokumenterer mandag flygtninges og asylansøgeres alvorlige psykiske problemer.

Rapporten baserer sig på data fra de mennesker, som organisationen har behandlet i Nauru fra 2017 til 2018.

Tallene viser, at omkring 30 procent har forsøgt at begå selvmord, mens 60 procent har tænkt på det. Det gælder også børn helt ned til ni år.

Den værste mentale tilstand

Resultaterne får nødhjælpsorganisationen til at kalde den mentale sundhedskrise i Nauru for en af de værste, organisationen nogensinde har set.

»Den medicinske data, vi udgiver i dag, bekræfter den hjerteskærende virkelighed, jeg var vidne til på Nauru«, siger Christine Rufener, der er klinisk psykolog og arbejder for Læger uden Grænser, i rapporten.

Fakta om flygtningeøen Australiens flåde har siden 2013 patruljeret australsk farvand for både med flygtninge og migranter på vej mod landet.

Hvis en båd bliver opdaget, kan den blive sendt tilbage til det land, den kom fra - typisk Indonesien.

Alternativt kan personerne om bord søge asyl i Australien, og i så fald vil de blive fragtet til et asylcenter på østaten Nauru.

Tidligere blev asylansøgere også sendt til Manus-øen i Papua Ny Guinea. Denne flygtningelejr er dog blevet lukket, fordi landets øverste domstol har kendt lejren forfatningsstridig.

Australien betaler Nauru for at drive lejren, hvor der ifølge FN bor omkring 1.200 asylansøgere.

Selv hvis bådflygtninge opnår asyl, vil de aldrig kunne få lov til at bo i Australien.

Forholdene i lejren er jævnligt blevet kritiseret af blandt andet FN.

Australske politikere forsvarer modellen, blandt andet fordi den har minimeret antallet af dødsfald blandt bådflygtninge. Kilder: The Guardian, ABC News, BBC og Unicef. Vis mere

Siden 2013 er bådflygtninge, som ankommer til Australien, blevet sendt til den lille østat Nauru nordøst for Australien.

Her har knap 900 asylansøgere og flygtninge - herunder 115 børn - levet i mere end fem år uden nogen udsigter til at skulle forlade øen igen.

Ifølge kulturtolk Tahir Bakhtiary, der arbejdede i et halvt år på øen for Læger uden Grænser, har de lange udsigter betydet, at mange mennesker i lejren har mistet håbet for forandring.

Når det håb ikke er der længere - når det er ødelagt - så er der ikke rigtig noget at leve for Tahir Bakhtiary, tolk

»Der er en generel følelse af at have mistet håbet. Nu har de boet på øen i fem år, og der er ingen udsigter til, at det vil ændre sig«, siger han.

Tahir Bakhtiary forklarer, at det for mange har resulteret i, at de har mistet troen på nogensinde at kunne få en fremtid og et liv et andet sted.

»Jeg tror, at vi alle kender det her med, at det er vigtigt at have et håb for sig selv og for sin familie, og når det håb ikke er der længere - når det er ødelagt - så er der ikke rigtig noget at leve for. Og sådan er der faktisk mange af dem, der føler«, siger Tahir Bakhtiary.

Rapporten viser desuden, at 62 procent af flygtningene og asylansøgerne i Nauru er blevet diagnosticeret med depression. 25 procent har angst, og 18 procent lider af posttraumatisk stress (PTSD)

ritzau