Spaniens lille højrefløjsparti overrasker alle og stormer frem Det ekstremt højreorienterede parti Vox stjal vælgere fra de fleste andre partier og bestemmer nu, hvem der skal styre Spaniens største region. Dermed er Spaniens særlig position, som en ’ø’ i Europa uden et stort, stærkt nationalistisk antiindvandringsparti slut.

Med ét slag er spansk politik ændret. Vælgerne i den største region, Andalusien, gav søndag det ellers ubetydelige ekstreme højrefløjsparti Vox en overraskende stor sejr.

Fire år efter dannelsen kan partiet, der står for lov og orden, stop for indvanding og blankt nej til catalanske ønsker om løsrivelse, nu bestemme, hvem der skal regere i den store sydspanske region. Her har socialistpartiet PSOE ellers haft monopol på magten i 32 år, men nu kan Vox sammen med det konservative parti PP og det liberale centrumparti Ciudadanos vippe PSOE fra magten.

Vox vil have Spanien til igen at være en stærk centralistisk stat Morten Heiberg, professor

Andalusiens leder, Susana Diaz (PSOE), troede ellers på en sejr, som måske kunne få hendes partikammerat, Spaniens premierminister, Pedro Sanchez, og hans mindretalsregering til at prøve lykken med et parlamentsvalg i utide.

Det var Pedro Sanchez, der over for FN’s Generalforsamling så sent som i september stolt fremhævede, at Spanien er »et samfund, som ikke har tilladt, at det er blevet radikaliseret med afsæt i en xenofobisk retorik baseret på frygt for hinanden«.

Nu har vælgerne i Andalusien vist et helt andet Spanien, som meningsmålingerne slet ikke havde opfanget. Med næsten 11 procent af stemmerne blev Vox mere end dobbelt så stor som ventet.



»Jeg er overrasket, for der har ikke været noget stærkt højrepopulistiske parti i Spanien hidtil. Det var bemærkelsesværdigt, men jeg tror, at det skyldes, at PP (det gamle konservative parti, red.) har været så rummelige, at de også har kunnet favne den mest radikale og yderligtgående del af højrefløjen – helt ud til resterne af tilhængerne af Franco«, siger professor Hans Lauge Hansen fra Aarhus Universitet.

Både han og hans professorkollega fra Københavns Universitet, Morten Heiberg, peger på helt særlige spanske forhold, der gør, at den overraskende valgsejr ikke alene kan tilskrives voksende migration, selv om antallet af migranter og flygtning fra Afrika er mere end fordoblet i år til over 50.000. I Spanien har Cataloniens forsøg på at løsrive sig fra centralregeringen i Madrid overskygget de mange migranter. Ifølge Morten Heiberg er der tale om en permanent forfatningskrise.

»Jeg tror, at en stor del af det, der sket i Andalusien, kommer af den måde, især PP har håndteret krisen i Catalonien på. Man skal huske på, at et af Vox’ hovedsynspunkter er, at man skal rulle regionaliseringen tilbage. Vox vil have Spanien til igen at være en stærk centralistisk stat, og det har tiltrukket mange vælgere på tværs af politiske skel. Men antallet af migranter er mere end fordoblet, så det er klart, at det også har betydet noget.«.

Hans Lauge Hansen er enig. »Den catalanske nationalisme er blevet mødt af en stigende spansk nationalisme. Jeg ved ikke, om Catalonien har ’skygget’ for migrationen, men det har været en endnu kraftigere identitetsskabende markør«.