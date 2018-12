Israel planlægger angreb på Hizbollah-tunneler

Israels militær planlægger angreb mod den shiitiske Hizbollah-milits i nabolandet Libanon.

Det fortæller en talsmand for den israelske hær, Jonathan Conricus.

Målet med angrebene er ifølge talsmanden at 'afsløre og forhindre' angreb begået af soldater fra Hizbollah via såkaldte angrebstunneler, militsen har gravet under grænsen mellem de to lande.

»Vi anser Hizbollahs aktiviteter som et åbenlyst forsøg på at undergrave israelsk autoritet«, siger Conricus.

I de seneste dage har israelsk militær opjusteret deres beredskab ved grænsen.

ritzau