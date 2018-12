Franske medier: Presset Macron vil suspendere nye skatter, der udløste voldelige optøjer På trods af en præsident, der ikke vil give efter for gadeuro, kommer regeringen ny tilsyneladende de gule veste imøde.

Den franske premierminister, Édouard Phillippe, vil senere i dag annoncere, at regeringen vil suspendere de nye afgifter på brændstof, som har sat et raseri i gang i befolkningen.

Det har kilder i den franske regering fortalt til franske medier, lyder det fra nyhedsbureauet AFP og avisen Le Monde.

De nye skatter på benzin og diesel var beregnet indført i næste måned og havde til formål at fremme brug af mindre forurenende brændstof.

Præsident Emmanuel Macron har ellers sagt, at han nægtede at give efter for gadeuroligheder, men efter tre uger med voldsomme gadekampe ser han tilsyneladende anderledes på sagen.

Det var en kvinde i en forstad til Paris, Priscilla Ludosky, som begyndte en underskriftindsamling på nettet, hvor hun beskrev, hvad brændstofpriserne består af i Frankrig. Over halvdelen af prisen er skatter og afgifter. En lastbilchauffør delte hendes underskriftindsamling, aviser begyndte at skrive om den, og i skrivende stund har den fået flere end 1,15 millioner underskrifter.

Da lastbilchaufføren, Éric Drouet, arrangerede en protest 17. november for at få priserne på brændstof ned, spredte nyheden sig på nettet. Nogle autonome grupper sluttede sig til protesterne.

Dem, der støtter kampen mod brændstofskatter, bærer en af de gule veste, som alle bilister i Frankrig lovmæssigt skal have i bilen. Deraf navnet gilets jaunes - de gule veste.