Eurolande er enige om større reform efter maratonmøde

Finansministrene i EU's eurolande er efter forhandlinger natten igennem blevet enige om en reform af eurozonen.

Det bekræfter formanden for eurogruppen, Mario Centeno, på et pressemøde tirsdag formiddag.

»Vi lykkedes med det. Efter at have forhandlet i månedsvis og efter et sejt og langt møde er vi blevet om en omfattende plan for en reform, der vil styrke euroen. Planen støttes af alle«, siger Mario Centeno.

Det var målet for eurolandene, at de skulle nå til enighed om en reform af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), inden stats- og regeringscheferne samles til årets sidste topmøde i næste uge i Bruxelles.

Den tyske finansminister, Olaf Scholz, bekræfter, at landene er blevet enige.

»Efter næsten 16 timers forhandlinger i eurogruppen har vi et resultat - et godt resultat. Euroreformen bringer os afgørende skridt frem«, skriver Scholz.

Et af de emner, som eurolandene ifølge Centeno er blevet enige om, er en såkaldt 'bagstopper' i bankunionen, der er medlemmernes hjælp i form af lån til nødstedte banker.

Danmark har endnu ikke har besluttet, om man vil tilslutte sig bankunionen.

Men finansminister Kristian Jensen er godt tilfreds med, at eurolandene har fundet en løsning, hvor Danmark kan være med, så Danmark vil kunne deltage i beslutningsprocessen med egen kreditlinje.

»Der har vi fundet en rigtig god og brugbar model. De andre lande fortjener stor ros for at have fundet en model, så ikke-eurolande også kan deltage«, siger Kristian Jensen.

ritzau