Ambulanceførere blokerer Paris, mens nogle brand- og politimænd sympatiserer med de gule veste Politimænd tog hjelmene af i solidaritet med de gule veste under demonstrationerne lørdag 1. december. Ambulanceførerne blokerede gaderne mandag, og brandmænd åbnede for bilsluserne ved Antibes lørdag.

Mens Macron holdt møder med politifolk for at takke dem for indsatsen under optøjerne 1. december, gik både ambulanceførere, brandmænd og studenter på gaden for at demonstrere.

Nogle af dem støtter de gule veste, andre forsøger at holde grupperne adskilt for at holde fokus på det, de særligt protesterer mod.

De gule veste er en bevægelse, som tog udgangspunkt i et fælles krav om lavere priser på brændstof. Den franske regering havde varslet stigende priser som led i en grøn omstilling fra januar, men det var dråben for mange af de franskmænd, der er afhængige af bilen i dagligdagen.

Siden har flere og flere franskmænd sluttet sig til de gule veste, og bevægelsen tegner et billede af et folk, der ikke mener, de får nok ud af at arbejde, at skatterne er for høje, og som ikke føler sig lyttet til af eliten med præsident Macron i spidsen.

Mandag blokerede paramedicinere place de la Concorde og dele af Champs Elysées med 600 ambulancer for at få suspenderet en reform af deres arbejde.

Après la place de la Concorde, les ambulanciers bloquent désormais l’avenue des #ChampsElysées @BFMParis pic.twitter.com/FWbxiw2pX0 — William Helle (@helle_william) December 3, 2018

De håbede at mødes med sundhedsminister Agnés Buzyn, men hun blev forhindret af et krisemøde, premierminister Edouard Philippe indkaldte til på grund af de seneste tre ugers uroligheder.

Også studerende gik mandag på gaden i protest mod uddannelsesreformer, og mange skoler var blokeret rundt om i landet.

FLASH - Scènes de chaos à #Marseille, où plusieurs lycées (ici Perier) sont bloqués depuis hier matin. Les #lyceens sont de plus en plus nombreux à rejoindre le mouvement. Ils protestent contre les réformes de #Macron et soutiennent les #GiletsJaunes. pic.twitter.com/fmU0z8ymCj — La Plume Libre (@LPLdirect) December 4, 2018

2. december stod urobetjente overfor demonstranter i gule veste, men valgte at tage hjelmene af. Det blev opfattet som en symbolsk solidaritet med de gule veste, der brød ud i nationalsangen La Marseillaise.

French police remove helmets as gesture of peace to #YellowVests protesters https://t.co/tJBvyxoI5R pic.twitter.com/dAPtuWWc6b — RT (@RT_com) December 4, 2018

Under hashtagget #giletsjaunes (gule veste, red.) opfordrer folk hinanden til at stå sammen uanset job. Således er der opråb til både brandmænd, socialarbejdere, funktionærer og proletarer om at slutte sig til de gule veste på sociale medier.

Mens Macron søndag mødtes med både politi og brandmænd efter lørdagens optøjer for at takke dem for deres indsats mod demonstrationerne, er der også brandmænd, som tilslutter sig de gule veste.

300 brandmænd trak i gule veste i Antibes lørdag og gav bilister frit lejde gennem en vejafgift-sluse på motorvejen mod Aix-en-Provence.

#giletsjaunes06 péage gratuit organisé par les pompiers pic.twitter.com/8XjiXEHZVX — Eric Ottino (@ericottino) December 1, 2018