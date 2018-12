Veninde til flugt-prinsesse: Hun havde planlagt det i syv år

Men prinsesse Latifa var forberedt på, at det ville ske. Efter hendes forsvinden blev en video offentliggjort, som hun havde optaget før flugten i tilfælde af, at det ikke ville lykkes hende at undslippe. I videoen fortæller hun, at hun ønsker »et normalt liv«, og hun retter en skarp kritik af den far, hun anklager for magtmisbrug og grov undertrykkelse.

Anden datter, der flygter

»Det eneste, der optager ham, er hans omdømme, hans ego«, siger Latifa i optagelsen.

Hun er ikke den første af emirens børn, der forsøger at flygte. Hendes ældre søster, Shamsa, tog flugten til Storbritannien i 2000, men blev angiveligt pågrebet i Cambridge og smuglet tilbage til de Forenede Arabiske Emirater.

I videoen fortæller Latifa, at hendes søster er konstant overvåget af sygeplejerskeri et form for medicinsk fængsel. Hun fortæller også, at hun selv som 16-årig forsøgte at flygte, men blev fanget og indespærret i tre år, hvor hun blev udsat for tortur. Hun var derfor også stærkt bevidst om de konsekvenser, endnu en mislykket flugt kunne få:

»Hvis du ser denne video er det ikke en særlig god ting. Enten er jeg død, ellers er jeg i en meget, meget, meget skidt situation«.