Frankrigs fattige og glemte vil ikke betale det meste af regningen for et bedre miljø

FOR ABONNENTER

Det store flertal af De Gule Veste i Frankrig har kun foragt tilovers for præsident Emmanuel Macrons beslutning om at udsætte de bebudede afgiftsstigninger på brændstof til biler i et halvt år samt suspendere de planlagte prisstigninger på el og gas.