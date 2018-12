Borger i Brexitbyen over dem alle om politisk rod: »Men ved du hvad? Jeg fortryder stadig ikke, at vi stemte for at forlade EU« I Boston i Lincolnshire i Storbritannien stemte 75 procent for at forlade EU. Og de ville gøre det samme i morgen, hvis de fik chancen – også på trods af kaosset før Theresa Mays afstemning på tirsdag.

FOR ABONNENTER West Street i Boston er 400 meter typisk britisk handelsgade i provinsen. Men er West Street også ærkebritisk? Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind