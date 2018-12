FN: Islamisk Stat foretager henrettelser i Syrien

FN modtager rapporter om, at Islamisk Stat (IS) foretager henrettelser i Syrien.

IS henretter ifølge rapporterne personer, som de mener samarbejder med oprørsgrupper i provinsen Deir al-Zor i det østlige Syrien.

Det siger FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, som udtrykker bekymring for 7000 civile, der er fanget i en krydsild mellem IS og luftangreb udført af en amerikanskledet koalition.

»Vi har også rapporter om, at IS henretter folk, som de mener samarbejder med Syriens Demokratiske Styrker (SDF) eller andre parter i konflikten«, siger Michelle Bachelet.

Ifølge Bachelet bruges civile som 'skakbrikker' i konflikten.

Et ledende medlem af Islamisk Stat, som var involveret i halshugningen af den amerikanske hjælpearbejder Peter Kassig og andre vestlige gidsler, blev dræbt i weekenden.

Det oplyser en talsmand for den amerikanskledede koalition, der kæmper mod Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Den dræbte islamist, Abu al-Umarayn, var sammen med flere andre medlemmer af Islamisk Stat mål for et amerikanskledet luftangreb i et ørkenområde i det sydøstlige Syrien søndag.

IS-lederen var involveret i drabet på Peter Kassig i november 2014. Kassig blev taget til fange i Syrien i 2013, hvor han udførte frivilligt hjælpearbejde i landet.

Fastlåst situation i Syrien

Militære kilder i Syrien beskyldte samtidig den amerikanskledede koalition for at have affyret missiler mod syriske stillinger ved byen al-Sukhana i det østlige Syrien.

Amerikanske soldater har en base i Tanf i det sydlige Syrien nær Jordans og Iraks grænse. Der er også amerikanske soldater i den nordlige del af landet - nær grænsen til Tyrkiet.

Meget tyder på, at situationen i Syrien vil være fastlåst i lang tid.

Rusland, Tyrkiet og Iran har ikke gjort fremskridt i bestræbelser på at danne en syrisk forfatningskomité.

Repræsentanter for de tre lande mødtes med FN's særlige udsending, Staffan de Mistura, i Kasakhstans hovedstad, Astana, torsdag, uden at der var fremskridt. Nye møder vil først finde sted næste år.

