Brexitkaosset volder britiske virksomheder hovedbrud Det britiske erhvervsliv ser nervøst frem mod tirsdagens afstemning i parlamentet. Får Theresa May opbakning til skilsmisseaftalen, eller braser Storbritannien ud af EU uden en aftale? De lokale virksomheder i Bournemouth forbereder sig på det værste.

D

e retrosmarte cykelkasketter på gulvet i Andy Storeys forretning har allerede mærket konsekvenserne af brexit. De små kasketter, der er reproduktioner med design efter klassiske cykelhold som Molteni og Mapei, koster i dag 8.99 pund. For et år siden var prisen et pund mindre.

Andy Storey, der ejer netbutikken med cykeltøj, Prendas Ciclismo, har været nødt til at sætte prisen op på alle varer på grund af pundets faldende værdi i forhold euroen siden brexitafstemningen. Alle varer i netbutikken bliver importeret fra den anden side af Den Engelske Kanal i Euroland.

Hans millionforretning i udkanten af Bournemouth i Sydengland har kunder over hele verden, og Andy Storey frygter, hvad brexit kommer til at betyde på sigt. Hvis Theresa May på tirsdag ikke får opbakning til sin skilsmisseaftale, risikerer Storbritannien at ryge ud uden en aftale. Det vil betyde friktion ved grænseovergangene, og det er gift for en netforretning, der har opbygget et ry for hurtig levering til hele EU.

»Hvis jeg bliver nødt til at hyre en ansat til at håndtere importbøvl, så kommer nogen til at betale. Og det bliver kunderne«, siger Andy Storey.

Den 55-årige iværksætter, der er uddannet programmør, har ikke turdet vente på afklaring i brexitkaosset. Han er gået i gang med at forberede sig på, at der ikke kommer en aftale.

Over de seneste måneder har han brugt i alt omtrent 3 arbejdsuger på at opdatere sin software, så den er klar til at behandle forsendelser til EU på samme måde, som den i dag behandler forsendelser til for eksempel USA og Australien. Med det opdaterede computerprogram skulle alle toldoplysninger gerne kunne ryge direkte fra Royal Mail til alle EU-lande uden udfyldelse af blanketter. Det håber han i hvert fald.

Andy Storey er grundigt træt af brexit. Han orker ikke længere at se nyhederne hver dag.



»Jeg ville ønske, at vi kunne gå tilbage i tiden. Tage en tidsrejse tilbage til før afstemningen i 2016«, siger Andy Storey.

Områdets rigdom truet

Bournemouth er en moderne by på knap 200.000 indbyggere få timers kørsel fra London med universiteter, store servicevirksomheder og mange it-iværksættere. I dag, hvor det er regnvejr og blæsende, er der kun en enkelt surfer, der prøver kræfter med de hvide brydninger, men i godt vejr er der rift om de gode bølger, og da holder kontorfolket frokostpause på strandpromenaden. Mange forretningsfolk frygter, at områdets rigdom er truet af brexit.

Vikki Slade, der er lokalt byrådsmedlem for Liberaldemokraterne, fortæller, at virksomhedernes brexitkvaler groft sagt kan deles op i tre. For mange virksomheder med stor handel med EU gør pundets fald i forhold til euroen ondt, ligesom de frygter mulige kommende toldsatser. Andre virksomheder, både inden for produktion og service frygter, at det bliver sværere at få kvalificeret arbejdskraft fra EU fremover. Og for de lokale butikker er det mærkbart, at den britiske økonomi er bremset op på grund af udsigten til og usikkerheden omkring brexit, siger Vikki Slade.



Hverken erhvervslivets bekymringer eller de mange pessimistiske økonomiske fremskrivninger om konsekvenserne har imidlertid givet sig til udslag i et holdningsskifte i Bournemouth, hvor 55 procent stemte for at forlade EU i 2016.