Hyldest, tårer og humor præger Washingtons afsked med Bush Flere tidligere og nuværende præsidenter og ministre er samlet til statsbegravelse i katedralen i Washington.

Hyldest, tårer og masser af humor præger onsdagens statsbegravelse af den tidligere præsident George H.W. Bush i den amerikanske hovedstad, Washington D.C.

Sønnen George W. Bush, som var USA's præsident fra 2001 til 2009, fortalte anekdoter om sin far, der som 90-årig sprang i faldskærm.

Han landede som planlagt ved en kirke.

»Og som vores mor sagde, så var det nok meget godt. Bare for en sikkerheds skyld, sagde George W. Bush og udløste dermed et af de mange latterudbrud i katedralen.

Tårerne var der også plads til, da en tydeligt rørt Bush junior afsluttede sin tale med at hylde sin far som den kærlige ægtemand, han var, og sige, at familien nu finder trøst i, 'at far holder mors hånd igen'.

Barbara Bush døde i april i år.

Sammen med de hundredvis af andre i katedralen placerede den nuværende præsident, Donald Trump, og fire tidligere præsidenter – heriblandt George W. Bush - hånden på hjertet og fulgte kisten med øjnene, da den blev båret ind i den store katedral.

Den ældre Bush var 'den sidste store soldat-statsmand', sagde historiker Jon Meacham.

Han fortalte en anekdote om Bush, som engang førte valgkamp i et varehus.

I den tætpakkede menneskemængde rakte Bush hånden ud og trykkede en mannequindukke i hånden. Men i stedet for at blive pinligt berørt, lavede han hurtigt sjov med episoden: 'Man ved aldrig. Jeg bliver nødt til at prøve'.

Historikeren roste Bushs opfordring til amerikanerne om at engagere sig i frivilligt arbejde, hans såkaldte 'tusind lyspunkter', som Meacher sammenligner med nogle af Abraham Lincolns udødelige udtalelser.

I sommer gjorde præsident Trump grin med netop de 'tusind lyspunkter'.

Foto: Evan Vucci/AP

Trump sidder ved begravelsen på første række i venstre side af den store katedral sammen med landets førstedame, Melania Trump.

Ved siden af dem sidder de tidligere præsidenter Barack Obama, Bill Clinton og Jimmy Carter samt deres hustruer.

Forrest i højre side af katedralen sidder Bush-familien, herunder også den 43. præsident, George W. Bush, der er ældste søn af den afdøde præsident Bush.

Den ældre præsident Bush har siden mandag ligget castrum doloris - hvor hans kiste fremvises offentligt inden begravelsen - i kongresbygningen i Washington.

Et militærorkester spillede en hyldest i form af præsidenthymnen 'Hail to the Chief', da kisten med USA's 41. præsident blev båret ud af Kongresbygningen i Washington og kørt i en bilkortege mod den nationale katedral.

Foruden de tidligere amerikanske præsidenter deltager blandt andre Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, Jordans kong Abdullah og dronning Rania, Storbritanniens prins Charles og Polens tidligere præsident og frihedshelt Lech Walesa.

Også en række tidligere amerikanske vicepræsidenter og ministre er til stede. Blandt dem er Dick Cheney, Al Gore, Joe Biden, James Baker, Colin Powell og Condoleezza Rice.

Selve jordfæstelsen sker torsdag i Texas.

ritzau