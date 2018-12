Sagen kort

Rusland-

undersøgelsen

Ifølge USA’s efterretningstjeneste gennemførte Rusland en kampagne for at påvirke resultatet af præsidentvalget 2016, hvori de sværtede Hillary Clinton og hyldede Donald Trump. Denne kampagne var bestilt direkte af præsident Vladimir Putin.





Med henvisning til fire af Trumps kampagnemedarbejderes forbindelser til Rusland besluttede FBI i sommeren 2016 at påbegynde en undersøgelse, der skulle give svar på om Trump-medarbejderne havde hjulpet Rusland med deres indblanding i præsidentvalget.





Robert Mueller, en tidligere FBI-direktør, blev udpeget som særlig anklager i maj 2017 for at overtage undersøgelsen. Under denne efterforskning er Rusland-undersøgelsen kommet til at indebære spørgsmålet om hvorvidt præsident Trump har forsøgt/forsøger at lægge hindringer i vejen for undersøgelsen.





Hidtil er 33 mennesker og tre firmaer er blevet anklaget for mere end 100 kriminelle overtrædelser.



Vis mere