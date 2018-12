Macron dropper upopulær benzinafgift i 2019 Energiafgifter er pillet ud af finansloven for 2019. Men de "Gule veste" vil fortsætte demonstrationerne.

Efter de mest omfattende demonstrationer i mange år vil den franske regering opgive at få indført nye, upopulære afgifter på brændstoffer i finansloven for 2019.

Det siger Frankrigs premierminister, Edouard Philippe.

»Regeringen er klar til dialog og viser det, for denne skattestigning er droppet i finansloven for 2019, siger han til parlamentet onsdag aften.

Tidligere onsdag havde regeringen meddelt, at den ikke ville ændre det finanslovsforslag, der er til behandling i parlamentets overhus. Her er den øgede afgift droppet.

Tirsdag sagde Philippe, at regeringen ville suspendere de planlagte forhøjelser i seks måneder. Men nu har regeringen altså helt opgivet at få det igennem i finansloven for det kommende år.

Premierministeren nævnte imidlertid ikke, om regeringen vil forsøge at få afgiften igennem på anden vis, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Planerne om at gøre benzin, olie, diesel og el dyrere har ført til voldsomme protester over store dele af Frankrig.

Og regeringens indrømmelser er formentlig ikke nok til at dæmpe vreden i befolkningen, siger en selvudnævnt talsperson for de 'Gule veste', der har demonstreret i de seneste tre uger.

»Jeg synes, at det kommer alt for sent«, siger Jacline Mouraud til nyhedsbureauet AP.

Hun erkender, at Macrons skridt er 'i den rigtige retning, men i mine øjne vil det ikke grundlæggende ændre bevægelsen'.

Mouraud opfordrer tilhængere af de 'Gule veste' til at presse på for en forhøjelse af mindstelønnen.

Demonstrationerne, der begyndte den 17. november, var i første omgang rettet mod energiafgifterne.

Men efterhånden har vreden også rettet sig mod stigende leveomkostninger og blev et symbol på udbredt utilfredshed med præsident Emmanuel Macrons økonomiske reformer.

De voldsomme protester, som foreløbig er kulmineret med brændende biler, gadekampe og omfattende hærværk i Paris lørdag, er den hidtil største udfordring for den 40-årige præsident Macron.

Onsdag appellerede regeringen til alle politiske partier og til landets magtfulde fagforeninger om at være med til at dæmpe de voldsomme demonstrationer.

»Sikkerheden for franskmændene og vores institutioner er på spil. Jeg beder jer udvise ansvar, sagde Edouard Philippe tidligere onsdag i parlamentet.

