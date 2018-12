Fakta: Huawei er hurtigt blevet en mobilgigant Huaweis finansdirektør er anholdt i Canada. Læs mere om den kinesiske it-kæmpe her.

Midt i en tilspidset konflikt mellem USA og den kinesiske producent af smartphones og it-infrastruktur Huawei er selskabet finansdirektør blevet anholdt i Canada.

Det sker grundet mistanke om sanktionsbrud via salg af amerikanske produkter til Iran

Læs om den kinesiske televirksomhed her:

Huawei blev grundlagt i 1987 af en tidligere officer i det kinesiske militær i Shenzhen, Kina. Her har den nu verdensomspændende virksomhed fortsat hovedkvarter.

Virksomheden er i dag gigantisk og sælger produkter og services i 170 lande verden over.

Huaweis kerneaktiviteter er fremstilling af telekommunikationsnetværk, services for virksomheder og myndigheder og fremstilling af blandt andet mobiltelefoner og tablets.

Tidligere har Australien, USA og Canada blacklistet selskabet af frygt for, at den kinesiske stat eller andre aktører kan anvende Huaweis netværk til cyber-spionage.

Den britiske avis Financial Times har tidligere beskrevet, at Huawei som andre kinesiske selskaber har en intern kommunistparti-komité. Det har givet næring til rygterne om, at selskabet er meget tæt på de kinesiske myndigheder.

Huawei har afvist alle disse påstande og understreget, at selskabet er uafhængigt af myndighederne og ikke driver spionage.

I 2013 indgik TDC en aftale med Huawei, som fra i år opbygger og driver det største og vigtigste mobilnetværk i Danmark, TDC's avancerede 4G-netværk.

Huawei er vokset markant de seneste år. I første halvår af 2018 solgte selskabet for 326 milliarder kinesiske yuan eller 304 milliarder danske kroner. I 2017 solgte selskabet for 604 milliarder yuan. Det kom blandt andet fra salget af 153 millioner smartphones.

I 2018 har USA lagt pres på sine allierede for ikke at købe Huaweis produkter til kritisk it-infrastruktur, da selskabets forbindelser til Kina anses for at være en sikkerhedsrisiko.

Kilder: Reuters, Financial Times, Huawei, Politiken og DR.

