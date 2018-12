To amerikanske militærfly styrter under øvelse ud for Japan

To fly fra den amerikanske flåde er sent onsdag aften dansk tid styrtet ned under en øvelse ud for Japans kyst.

Seks personer meldes savnet, oplyser embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der skulle være tale om et F-18-kampfly og et brændstoffly, der var involveret i et 'uheld'. Det skriver flåden i en kort pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Uheldet fandt sted omkring klokken to natten til torsdag lokal tid.

Der er nu iværksat en eftersøgning efter de savnede besætningsmedlemmer fra de to fly.

»De var i gang med en almindelig, planlagt træningsøvelse, da uheldet fandt sted«, står der i flådens pressemeddelelse.

Amerikanske medier skriver, at der var to om bord på F-18-flyet og fem på brændstofflyet.

En talsmand for det japanske forsvar oplyser, at en person er blevet reddet i live. Eftersøgningen af de øvrige seks fortsætter torsdag.

»Vi er taknemmelige for Japans maritime forsvarsstyrkers indsats, da de reagerede omgående med en eftersøgnings- og redningsaktion«, skriver den amerikanske flåde i en meddelelse.

Uklart hvad der førte til styrtet

De to fly var lettet fra en base i Iwakuni i det sydlige Japan. Det er fortsat uklart, hvad der førte til styrtet.

Det amerikanske militær har omkring 50.000 soldater og militærpersonel udstationeret i Japan.

I november styrtede et amerikanske kampfly ned i havet ud for øen Okinawa i det sydlige Japan. Her blev to besætningsmedlemmer reddet i live.

Det amerikanske militær har også oplevet flere problemer med sine såkaldte Osprey-helikoptere, der opererer i området.

Således har de været involveret i en række nødlandinger og et dødeligt styrt, og stumper fra en Osprey-helikopter er også faldet ned på jorden ved en japansk skole.

Det har ført til spændinger mellem USA og Japan, der ellers er tætte allierede. Japanere, der bor tæt på amerikanske baser, har således demonstreret imod USA's brug af Osprey-helikoptere.

