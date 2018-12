Portræt af den anholdte kronarving til Huawei: Hun vil udfordre USA's verdensherredømme En magtfuld far, forbindelser til partitoppen og en god uddannelse. Det er nogle af grundene til, at den nu fængslede økonomidirektør står til at arve posten som topchef for Huawei.

FOR ABONNENTER Hun er 46 år, mor til to, og droppede ud af gymnasiet for at arbejde som sekretær i sin fars lille nystartede biks. Men indtil canadisk politi anholdt hende i Vancouver for overtrædelse af sanktionerne mod Iran, vidste kun få i Vesten, hvem Sabrina Meng Wanzhou var.