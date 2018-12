Overblik: Lindholm-planer går verden rundt Flere store internationale medier har bemærket regeringen og DF's planer om det nye udrejsecenter på Lindholm.

Nyheden om de danske planer om det nye udrejsecenter på øen Lindholm er blevet samlet op i mange medier i udlandet.

Her kan du få et overblik over noget af den omtale, som aftalen har kastet af sig uden for Danmarks grænser:

The New York Times skrev mandag en artikel om emnet med overskriften ’Danmark planlægger at isolere uønskede migranter på en lille ø’. Avisen hæfter sig ved, at en af de to færger, der sejler til og fra Lindholm hedder ’Virus’.

Den britiske avis The Daily Telegraph kalder aftalen for en ’hård ordning’. I artiklen linker man til en kort animationsfilm fra Dansk Folkeparti. Avisens sammenfatning af filmens indhold lyder:

»Det forestiller en mørkhudet mand, som bliver efterladt på en øde ø af et skib«.

FN: Lindholm-planer er meget bekymrende

Danmarks naboer mod syd har også bidt mærke i aftalen. Den tyske tabloidavis Bild omtaler planerne og skriver, at ’Danmark i flere år har drevet en nådesløs kurs mod flygtninge’.

Blandt andet bliver den såkaldte smykkelov nævnt som et eksempel på en af stramningerne i Folketinget.

Den franske avis Le Figaro kalder Lindholm for ’et dansk Alcatraz’ med henvisning til det nu lukkede fængsel, der lå på en ø midt i bugten ved San Francisco i USA.

Avisen skriver, at aftalen kom på plads efter ’pres fra den uundgåelige allierede Dansk Folkeparti’.

ritzau