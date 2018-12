De gule veste indkalder til 4. akt: »Frankrig har fået nok! Vi kommer i stort antal« Frankrigs regering frygter ny voldsbølge i weekenden.

Den franske myndigheder advarer ifølge nyhedsbureauet Reuters om, at en ny bølge af 'omfattende vold' ventes i Paris i weekenden - planlagt af en hård kerne af aktivister blandt de såkaldte 'gule veste'.

Advarslen kommer på et tidspunkt, hvor regeringen kæmper for at imødekomme krav fra aktivister uden at undergrave lovede reformer.

I weekenden sendes 65.000 sikkerhedsfolk på gaden i hele Frankrig.

En embedsmand i præsident Emmanuel Macrons kontor siger, at nogle demonstranter angiveligt kommer til Paris i weekenden for at 'vandalisere og dræbe'.

Efter de mest omfattende demonstrationer i mange år har den franske regering ellers opgivet at få indført nye, upopulære afgifter på brændstoffer i finansloven for 2019.

»Regeringen er klar til dialog og viser det, da denne skattestigning er droppet i finansloven for 2019«, sagde premierminister Edouard Philippe til parlamentet onsdag aften.

Finansminister Bruno Le Maire sagde samtidig, at han er parat til skattelettelser. Truslerne om yderligere vold er dog fortsat, og det er vanskeligt for myndighederne at imødese den.

Blandt andet fordi det er svært for politiet at skelne mellem ophidsede, fredelige demonstranter og voldelige ekstreme grupper og plyndringsmænd med kriminelle hensigter.

På Facebook og andre sociale medier opfordrer De Gule Veste til en '4. akt' i den kommende weekend. Det er en henvisning til, at der i de tre foregående weekender har været demonstrationer og uroligheder mange steder i landet.

»Frankrig har fået nok! Vi kommer i stort antal. Stærkere og i kamp for den franske befolkning. Mød op i Paris den 8. december«, hedder det i en af opfordringerne.

Det begyndte med protest mod energiafgifter

Demonstrationerne begyndte den 17. november. De var i første omgang rettet mod energiafgifterne. Men efterhånden har vreden også rettet sig mod stigende leveomkostninger og blev et symbol på udbredt utilfredshed med Macrons økonomiske reformer.

Flere venstrefløjspartier har planer om at fremsætte et mistillidsvotum til Macrons regering i Nationalforsamlingen. De mindre partier på venstrefløjen har dog ikke selv nok stemmer til at vælte Macrons regeringsparti Republikken rykker Fremad.

ritzau