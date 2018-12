Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Had og trusler får Norges statsminister til at lukke ned for sin Facebook-væg En Facebook-bruger har skrevet på Erna Solbergs væg, at vedkommende vil sprænge Stortinget i luften.