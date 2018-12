Redningsskib fra Læger uden Grænser tvunget i land Redningsskibet "Aquarius" er tvunget til at indstille alle aktioner i Middelhavet efter politisk pres.

Migranter, der kæntrer på Middelhavet i forsøget på at komme til Europa, kan ikke længere blive reddet af nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser.

Organisation skriver torsdag i en pressemeddelelse, at redningsskibet 'Aquarius' er tvunget til at indstille sit arbejde.

Den italienske regering og flere andre europæiske lande har tvunget skibet i land, med beskyldninger om at skibet illegalt har skaffet sig af med affald i italienske havne.

Direktør for Læger uden Grænser i Danmark Jesper Brix spår en meget dyster fremtid for de flygtninge, der forsøger at krydse Middelhavet.

Der er reelt ikke nogen redningsskibe på havet til at redde dem.

»Sandsynligheden for at det kommer til at betyde flere drukneulykker og dødsfald er stor«.

»Der er ikke længere nogen søredningstjeneste på havet, så der er heller ikke nogen, der kan bevidne de tab af liv, som der kommer i fremtiden. Det er dybt tragisk«, siger han.

Skibet, der også er drevet af SOS Mediterranée, har ligget stille i havnen i Marseille de seneste to måneder, efter at anklagerne fra Italien begyndte.

Jesper Brix fortæller, at Italiens regering gentagne gange har lagt et pres på redningsarbejdet, og han kalder anklagerne om forkert håndtering af affald i de italienske havne for uberettiget.

»Lige nu kan vi ikke gøre så meget andet end at appellere til, at mennesker ikke skal drukne i Middelhavet«.

»Det er nødvendigt, at Europa tager ansvaret på sig og er med til, at folk ikke drukner«, siger han.

ritzau