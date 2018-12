Vital veteran sætter dramaet om Merkels afløser i gang Fredag vælger Tysklands største parti ny formand, men i kulissen lurer en 76-årig skyggekansler , Wolfgang Schäuble, på det store spil.

FOR ABONNENTER

Debatten og spændingen er vendt tilbage til tysk toppolitik forud for dagens valg af ny partiformand i CDU. Efter den massivt lange periode med Angela Merkel som partichef, kansler og garant for harmonisk ro, er glæden over det tiltagende drama og de tre kandidater enorm i landet.