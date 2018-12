Valgdag i CDU: Her er kandidaterne, der kæmper om at afløse Merkel som partiformand

Foto: Markus Schreiber/AP

Jens Spahn

»Han er kendt, men ikke afholdt«. Forfatteren Michael Bröcker, der netop har udgivet en biografi om Jens Spahn, erkender selv, hvorfor den 38-årige sundhedsminister i Angela Merkels regering ikke har chancer for at afløse hende som formand.

»Det kom bag på Jens Spahn, at den ældre Friedrich Merz pludselig stemplede ind igen i aktiv politik og stillede op imod ham til formandsvalget. De appellerer til samme publikum. Men så snart Merz var klar, var Spahn færdig. Det eneste underlige er egentlig, at han ikke selv har trukket sig«, siger Michael Bröcker, chefredaktør på avisen Rheinischen Post.

Jens Spahn konkurrerer med Christian Lindner, partiformand i FDP, Kevin Hühnert, SPD og Robert Habeck, formand for De Grønne om at være det yngre talent med mest potentiale i tysk politik. Men må vente, lyder det lidt trøstende råd fra ældre CDU’ere forud for landsmødet i dag.

»Men hvis man som 38-årig stadig betragtes som purung, siger det vel alt om problemerne i CDU«, er Jens Spahns eget humoristiske svar på påstandene om, at han er for ung og uerfaren.

I tilgift er han åben homoseksuel, og det bryder langt fra alle i det kristent-konservative parti sig om.

Det er dog langt fra den primære grund til, at Jens Spahn ligger bagest med kun 6 procents opbakning i menngsmålingerne. Han er ikke afholdt i sit parti. Måske næste gang?

Foto: Michael Sohn/AP

Friedrich Merz

Engang i hine tider faldt kejser Friedrich 1. i søvn på borgen Kyffhäuser. Han sov så længe, at det lange røde skæg, der har givet han tilnavnet Barbarossa, groede igennem bordet og tre gange rundt om det. Men til hver en tid er han klar til at rejse sig og genrejse Tyskland.

Nogenlunde sådan lyder det sagn, den 63-årige erhvervsmand Friedrich Merz i dag ifølge avisen Die Welt skal hælde sig til, hvis han skal blive CDU’s nye formand og potentielt Tysklands næste kansler. Redningsmanden, der dukkede op i tysk toppolitik, som han forlod i 2002 i protest mod Angela Merkel, skal dog også holde sit livs tale i dag, hvis han skal overbevise de delegerede i Hamburg om at vælge ham.

Heldigvis for ham er han uden sammenligning den bedste taler af den trio, der er på valg. Med klare budskaber om skattelettelser for de rigeste, stramninger af flygtningepolitikken og løfter om, at »belønne de flittigste« har han fået tag i et noget altmodisch parti. I CDU, hvor 70 procent af medlemmerne er over 50 år, vil mange gerne tilbage til konservative kerneværdier.

»Vi skal ikke overtage alle socialdemokraternes mærkesager«, er den stikpille, han under valgkampen har fyret af mod Angela Merkels midtsøgende linje.

Det er netop den lidt for indædte modstand mod Merkel, der får mange til at frygte ham som en hævner, der vil splitte partiet. Andre væmmes over hans rigdom, neoliberalsme og tilknytning til investeringsfond BlackRock.

Foto: Michael Probst/AP

Annegret Kramp-Karrenbauer

Vinder hun valget i dag, vil den nye biografi om Annegret Kramp-Karrenbauer muligvis blive en af julens bestsellere. Taber hun, vil bogen, ’Ich kann, ich will und ich werde’, til gengæld havne i udsalgskassernes glemsel allerede lørdag.