To rivaler er sorteret fra: Hun er blevet valgt som Merkels afløser Annegret Kramp-Karrenbauer er valgt som ny partileder for CDU.

Annegret Kramp-Karrenbauer er blevet valgt som ny partileder for CDU ved partiets kongres i Hamburg.

Kramp-Karrenbauer vandt i en anden valgrunde over Friedrich Merz. Ingen af de i alt tre kandidater fik et absolut flertal på 501 stemmer ved første valgrunde. Den tredje opstillede kandidat var den 38-årige sundhedsminister Jens Spahn.

Den 56-årige Annegret Kramp-Karrenbauer vandt en kneben sejr over Friedrich Merz i den anden valgrunde. Hun fik 517 stemmer mod 482 til Merz.

Kramp-Karrenbauer har været CDU's generalsekretær med ansvar for partiets strategi siden februar.

Hun var tidligere ministerpræsident i delstaten Saarland som den fjerde kvinde i spidsen for en af de tyske delstater.

Den nye partileder har været under Merkels vinger, og hun anses for at være garant for en fortsættelse af Merkels linje.

En jernnæve i en fløjlshandske

Hendes nuværende kanslerperiode er den sidste, sagde hun. I 2021 er det slut. Nu er det sandsynligt, at Annegret Kramp-Karrenbauer bliver hendes afløser som kansler.

Kramp-Karrenbauer, der også er kendt som 'AKK', er blevet beskrevet som 'en jernnæve i en fløjlshandske'.

Hun bliver dog betragtet som moderat, når det gælder økonomisk politik og socialpolitik.

Både Merz og Spahn opfattes som mere konservative end Kramp-Karrenbauer.

Men iagttagere siger, at hun som katolik er konservativ på områder som ægteskab for homoseksuelle.

Iagttagere har også fremhævet, at med Kramp-Karrenbauer som arvtager vil Merkel få lettere ved at fortsætte som kansler helt frem til 2021.

Den 64-årige Merkel valgte at træde tilbage, efter at CDU og det bayerske søsterparti CSU i efteråret klarede sig katastrofalt ved delstatsvalg i Bayern og Hessen.

Det er også under hendes ledelse, at det indvandringskritiske højrefløjsparti Alternative für Deutschland har vokset sig større og større.

Ritzau